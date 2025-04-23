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CANLI | 3.9 ile yokladı 6.2 ile salladı 5.9 ile korkuttu! İstanbul'da deprem dalgası... Silivri ve Büyükçekmece'de şiddetli artçılar

İstanbul Silivri'de 3.9'luk deprem sonrası peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Silivri merkezli ikinci depremin büyüklüğü 6.2 olarak açıklanırken Büyükçekmece'de 5.9 ve 4.4'lük artçılar görüldü. Depremler Marmara genelinde Bursa başta olmak üzere ve çevre illerde hissedildi. Milyonlarca kişi panikle sokaklara döküldü. İçişleri Bakanlığı saha tarama çalışmaları başladığını duyurdu. AFAD riskli binalara girilmemesi konusunda uyardı. İstanbul'da kriz masası kuruldu. Başkan Erdoğan gelişmeleri anbean takip ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 12:22 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 14:05
CANLI | 3.9 ile yokladı 6.2 ile salladı 5.9 ile korkuttu! İstanbul’da deprem dalgası... Silivri ve Büyükçekmece’de şiddetli artçılar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    İstanbul peş peşe şiddetli depremlerle sarsıldı. Silivri merkezli Marmara açıklarındaki 3.9'luk deprem sonrası yine aynı noktada 6.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

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    Silivri'den sonra Büyükçekmece 5.9 ile sallandı. AFAD riskli binalara girilmemesi konusunda uyardı.

    BAŞKAN ERDOĞAN ANBEAN TAKİPTE

    Öte yandan İstanbul'da kriz masası kuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelişmeleri anbean takip ediyor.

    İstanbul'da 6.2'lik deprem!


    Takvim.com.tr İstanbul'daki şiddetli depremler sonrası dakika dakika tüm detayları aktarıyor.
    CANLI ANLATIM
    14:04 23 Nisan 2025
    MİLYONLAR ACİL TOPLANMA ALANLARINDA
    İstanbul'daki şiddetli depremler sonrası milyonlarca kişi acil toplanma alanlarına ve parklara koştu.
     

     

     


     
    13:58 23 Nisan 2025
    BAŞKAN ERDOĞAN URALOĞLU'NU ARADI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu arayarak bilgi aldı.
    13:57 23 Nisan 2025
    SAĞLIK BAKANLIĞI: OLUMSUZLUK YOK

    İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

    Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

    Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz.

    Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.

    13:49 23 Nisan 2025
    İSTANBUL VALİLİĞİ: HASARLI BİNALARA YAKLAŞMAYIN

    İstanbul Valiliği: "(Deprem) An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. 

    Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz."

    13:45 23 Nisan 2025
    PEŞ PEŞE ARTÇILAR
    6.2'lik deprem sonrası İstanbul'da en büyüğü 5.9 olan peş peşe artçılar meydana geldi.
    13:38 23 Nisan 2025
    İSTANBUL'DA KRİZ MASASI KURULDU

    Başkan Erdoğan, İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık bakanları ile İstanbul Valisi ve AFAD Başkanı'ndan İstanbul'daki depremlerle ilgili bilgi aldı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket ettiğini bildirdi.

    Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklama, şunları kaydetti:

    "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor. Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz."

    13:35 23 Nisan 2025
    YOLLARDA BİR SIKINTI VAR MI?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

    13:33 23 Nisan 2025
    ÇÖKEN BİNA VAR MI?
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası A Haber'e konuştu.

    39 ilçe kaymakamlarımızın her biri kriz merkezinde

    112'ye çöken bina talebi gelmedi.
    13:18 23 Nisan 2025
    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
    Başkan Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen şiddetli depremler sonrası "geçmiş olsun" dedi.

    Erdoğan, gelişmeleri yakın takipte olduklarını bildirdi.
    13:17 23 Nisan 2025
    BÜYÜKÇEKMECE'DE 4.9'LUK DEPREM
    Büyüklük:4.9 (Mw)
    Yer:Marmara Denizi - [16.77 km] Büyükçekmece (İstanbul)
    Tarih:2025-04-23
    Saat:13:02:32 TSİ
    Enlem:40.87694 N
    Boylam:28.4025 E
    Derinlik:7.02 km
    13:08 23 Nisan 2025
    AFAD'DAN UYARI

    AFAD risjli binalara girilmemesi konusunda uyardı.

    AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yter verildi:

    #Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

    🏚 Riskli binaların çevresinde bulunmayın.

    📱 Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

    ⚠️ Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.

    13:07 23 Nisan 2025
    SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6.2'lik deprem sonrası saha tarama faaliyetlerinin başladığını duyurdu.

    İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6️⃣.2️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

    Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

    Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

    12:51 23 Nisan 2025
    İSTANBUL'DA ÜÇÜNCÜ DEPREM
    İstanbul'da 6.2'lik deprem sonrası 4.4'lük ikinci bir deprem oldu. Depremin merkezi Büyükçekmece olarak duyuruldu.

    Büyüklük:4.4 (Ml)
    Yer:Marmara Denizi - [14.74 km] Büyükçekmece (İstanbul)
    Tarih:2025-04-23
    Saat:12:51:20 TSİ
    Enlem:40.90667 N
    Boylam:28.38472 E
    Derinlik:7 km
    12:49 23 Nisan 2025
    SİLİVRİ'DE 6.2'LİK DEPREM
    3.9'luk depremin hemen ardından İstanbul'da çok şiddetli bir deprem meydana geldi.

    AFAD depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu.
    12:12 23 Nisan 2025
    MARMARA AÇIKLARINDA 3.9'LUK DEPREM
    İstanbul Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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