Silivri'den sonra Büyükçekmece 5.9 ile sallandı. AFAD riskli binalara girilmemesi konusunda uyardı.
BAŞKAN ERDOĞAN ANBEAN TAKİPTE
Öte yandan İstanbul'da kriz masası kuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelişmeleri anbean takip ediyor.
Takvim.com.tr İstanbul'daki şiddetli depremler sonrası dakika dakika tüm detayları aktarıyor.
İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz.
Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.
İstanbul Valiliği: "(Deprem) An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir.
Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz."
Başkan Erdoğan, İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık bakanları ile İstanbul Valisi ve AFAD Başkanı'ndan İstanbul'daki depremlerle ilgili bilgi aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket ettiğini bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklama, şunları kaydetti:
"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor. Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.
39 ilçe kaymakamlarımızın her biri kriz merkezinde
112'ye çöken bina talebi gelmedi.
Erdoğan, gelişmeleri yakın takipte olduklarını bildirdi.
Yer:Marmara Denizi - [16.77 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:13:02:32 TSİ
Enlem:40.87694 N
Boylam:28.4025 E
Derinlik:7.02 km
AFAD risjli binalara girilmemesi konusunda uyardı.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yter verildi:
#Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.
🏚 Riskli binaların çevresinde bulunmayın.
📱 Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.
⚠️ Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6.2'lik deprem sonrası saha tarama faaliyetlerinin başladığını duyurdu.
İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6️⃣.2️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [14.74 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:51:20 TSİ
Enlem:40.90667 N
Boylam:28.38472 E
Derinlik:7 km
AFAD depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu.