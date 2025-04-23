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A Spor canlı yayınında İstanbul depremi: Sakinliğinizi koruyun

Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. A Spor Yorumcusu Kaya Temel ve A Spor Sunucusu Burak Ölmez Ölmez depreme canlı yayında şahitlik etti. Burak Ölmez stüdyoya ve ekrandan izleyen seyircilere sakin olmaları yönünde tavsiyede bulundu. İşte deprem anları...

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 13:28 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 13:40
A Spor canlı yayınında İstanbul depremi: Sakinliğinizi koruyun

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İstanbul'da peş peşe depremler meydana geldi.

6.2'LİK DEPREM PANİĞE NEDEN OLDU
Saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

İstanbul'da yaşanan deprem paniğe neden olduİstanbul'da yaşanan deprem paniğe neden oldu

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar açık alanlara ve sokaklara çıktı.

A Spor canlı yayınında İstanbul depremi

A SPOR CANLI YAYININDA İSTANBUL DEPREMİ
İstanbul'daki deprem A Spor canlı yayınına yansıdı.

A Spor Yorumcusu Kaya Temel A Spor Yorumcusu Kaya Temel

"SAKİNLİĞİMİZİ KORUYALIM"
A Spor Yorumcusu Kaya Temel ve A Spor Sunucusu Burak Galatasaray Konyaspor maçının yorumlandığı esnada yaşanan depreme canlı yayında şahitlik etti.

Ölmez stüdyoya ve ekrandan izleyen seyircilere sakin olmaları yönünde tavsiyede bulundu.

A Spor Sunucusu Burak ÖlmezA Spor Sunucusu Burak Ölmez

Ölmez, "Öncelikle sakin kalmanız en önemlisi. En yakın çıkış anını belirlemişsinizdir kafanızda. Onu kullanmanız önemli olacaktır. Şiddetli bir sarsıntı oldu. Hepinize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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A Spor canlı yayınında İstanbul depremi: Sakinliğinizi koruyun
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