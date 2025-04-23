A Spor canlı yayınında İstanbul depremi: Sakinliğinizi koruyun

A Spor Sunucusu Burak Ölmez

Ölmez, "Öncelikle sakin kalmanız en önemlisi. En yakın çıkış anını belirlemişsinizdir kafanızda. Onu kullanmanız önemli olacaktır. Şiddetli bir sarsıntı oldu. Hepinize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.