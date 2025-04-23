A Spor canlı yayınında İstanbul depremi: Sakinliğinizi koruyun

İstanbul'da peş peşe depremler meydana geldi.
6.2'LİK DEPREM PANİĞE NEDEN OLDU
Saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.
İstanbul'da peş peşe depremler meydana geldi.
6.2'LİK DEPREM PANİĞE NEDEN OLDU
Saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.
Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar açık alanlara ve sokaklara çıktı.
A SPOR CANLI YAYININDA İSTANBUL DEPREMİ
İstanbul'daki deprem A Spor canlı yayınına yansıdı.
"SAKİNLİĞİMİZİ KORUYALIM"
A Spor Yorumcusu Kaya Temel ve A Spor Sunucusu Burak Galatasaray Konyaspor maçının yorumlandığı esnada yaşanan depreme canlı yayında şahitlik etti.
Ölmez stüdyoya ve ekrandan izleyen seyircilere sakin olmaları yönünde tavsiyede bulundu.
Ölmez, "Öncelikle sakin kalmanız en önemlisi. En yakın çıkış anını belirlemişsinizdir kafanızda. Onu kullanmanız önemli olacaktır. Şiddetli bir sarsıntı oldu. Hepinize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.