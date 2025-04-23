SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

İstanbul'da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada

İstanbul'da 3 saatte en büyüğü 6,2 şiddetinde olmak üzere 47 deprem meydana geldi. Depremler sonrası büyük panik yaşandı. İstanbul Valiliğinden 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımız tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Zeytinburnu'nda panikle 3. kattan atlayan bir şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 16:25
İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada

İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi.

İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden derlenen bilgilere göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 46 sarsıntı daha yaşandı.

İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.

İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada

BÜYÜK PANİK: 151 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valiliği 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada

Yapılan açıklamada panik nedeniyle yüksekten atlamalar yaşandığı ve 151 kişinin yaralandığını açıklandı.

İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibariyle, enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada

Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada

Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada

Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir"

İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde bir binanın 3. katında balkonda olan kişi aşağı atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi, hafif yaralı olarak otomobilin üzerinden indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.