İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden derlenen bilgilere göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 46 sarsıntı daha yaşandı.
Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.
Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.
BÜYÜK PANİK: 151 KİŞİ YARALANDI
İstanbul Valiliği 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibariyle, enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.
Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir"