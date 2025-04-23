AFAD'dan edinilen bilgiye göre; merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem çevre illerden de hissedilirken Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem sonrasında İstanbul başta olmak üzere birçok ilde panik anları yaşandı.
İşte deprem anında ve sonrasında yaşanan gelişmeler...
Depreme çalıştığı avize dükkanında yakalanan Önder Kaya, "En üst katta avizeleri asarken bir anda avizelerden ses duydum. İlk etapta biraz bekledim ama ikinci esnada sert vurunca dışarı çıktım. Biraz sakinlik vardı ama insan ister istemez biraz ürperiyor. Ciddi bir telaş yapmadım" dedi.
Depremin ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki yerli ve yabancı turistler kendilerini dışarı attı. Tarihi camide depreme yakalananların panikle dışarıya çıktıkları o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çatalca’da deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ahırda bulunan hayvanlar depremde panikle kaçmaya çalıştı. Bir atölyede çalışan vatandaşların sarsıntıyla birlikle kendilerini dışarıya attıkları görüldü. Görüntülerde, depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların ise panikle dışarıya çıktıkları anlar yer aldı.
Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nin minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'daki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem esnasında insanların panik içerisinde kaçıştığı anlar an be an kaydedildi. Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden deprem sonrası yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden, edinilen bilgilere göre, saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 7 sarsıntı daha yaşandı.
Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,4, en büyüğü ise yine Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.
Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi.