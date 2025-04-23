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CANLI TAKİP | İstanbul’da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı

Silivri merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde paniğe neden oldu. Depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Panik anları da kameraya yansıdı. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 15:11 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 15:41
CANLI TAKİP | İstanbul’da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı

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    Başlıkların Devamı

    AFAD'dan edinilen bilgiye göre; merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Deprem çevre illerden de hissedilirken Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

    Deprem sonrasında İstanbul başta olmak üzere birçok ilde panik anları yaşandı.

    İşte deprem anında ve sonrasında yaşanan gelişmeler...

    CANLI ANLATIM
    15:26 23 Nisan 2025
    RAFLAR SALLANDI ÜRÜNLER YERLERE DÜŞTÜ
    Avcılar'da bulunana züccaciye dükkanında raflar sallandı ürünler yere düştü. Alışveriş yapmak için dükkana gelen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    15:23 23 Nisan 2025
    EVLERDE YAŞANAN PANİK ANI KAMERAYA YANSIDI
    Avcılar ve Bakırköy’de evlerde yaşanan deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evde bulunan eşyaların ve avizelerin sallandığı görülüyor. Bir çocuğun da panikleyerek kaçtığı anlar görülüyor.
    15:22 23 Nisan 2025
    AVİZE DÜKKANINDA PANİK ANLARI
    Ataşehir'de bulunan bir avize dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem ile birlikte avizelerin sallandığı ve çalışanların hızla kendilerini dışarı attığı görüldü. 

    Depreme çalıştığı avize dükkanında yakalanan Önder Kaya, "En üst katta avizeleri asarken bir anda avizelerden ses duydum. İlk etapta biraz bekledim ama ikinci esnada sert vurunca dışarı çıktım. Biraz sakinlik vardı ama insan ister istemez biraz ürperiyor. Ciddi bir telaş yapmadım" dedi.
    15:20 23 Nisan 2025
    KENT HAVADAN TARANDI
    İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğünde depremin ardından polis helikopteri, kenti taramak için havalandı. Polis helikopteri olumsuz bir durumun olup olmadığına yönelik çalışma yaptı. Görüntüler anlık olarak merkeze iletilirken, görevliler ise kentin durumunu gözlemledi.
    15:19 23 Nisan 2025
    ÇAYINI ALIP DIŞARI KAÇTI
    İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok noktada vatandaşlar panik yaşadı. Bir arkadaşını ofisinde ziyarete giden kişi, sohbet edip çay içtiği esnada meydana gelen deprem ile sallanmaya başladı. O esnada depremi fark eden işyeri sahibi arkadaşıyla birlikte çayını alıp dışarı kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    15:12 23 Nisan 2025
    PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

    Depremin ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki yerli ve yabancı turistler kendilerini dışarı attı. Tarihi camide depreme yakalananların panikle dışarıya çıktıkları o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

     

     

     

    15:10 23 Nisan 2025
    HAYVANLAR PANİKLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Çatalca’da deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ahırda bulunan hayvanlar depremde panikle kaçmaya çalıştı. Bir atölyede çalışan vatandaşların sarsıntıyla birlikle kendilerini dışarıya attıkları görüldü. Görüntülerde, depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların ise panikle dışarıya çıktıkları anlar yer aldı.

     

     

    15:08 23 Nisan 2025
    MİNARENİN SALLANMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

    Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nin minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

     

     

    15:05 23 Nisan 2025
    SAKARYA'DA PANİK ANLARI

    İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'daki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem esnasında insanların panik içerisinde kaçıştığı anlar an be an kaydedildi. Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden deprem sonrası yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

     

     

    15:04 23 Nisan 2025
    İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE DEPREM

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden, edinilen bilgilere göre, saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 7 sarsıntı daha yaşandı.

    Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,4, en büyüğü ise yine Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

    Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi.