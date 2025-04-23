İstanbul 6,2 ile sallandı! Vatandaşlara kritik uyarı: İşte deprem anında yapılması gerekenler

İstanbul'da bir saat içerisinde 8 deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden, AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 7 sarsıntı daha yaşandı.

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,4, en büyüğü ise yine Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu. Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER -Kesinlikle panik yapılmamalıdır. -Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

-Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. -Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.