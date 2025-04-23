İstanbul’da deprem fırtınası: Vatandaşlar sokağa döküldü canlı yayında panik anları

İstanbul'da 6,2, 4,4, 4,5 ve 4,9 büyüklüğünde peşe peşe depremler meydana geldi.
A HABER CANLI YAYININDA DEPREM ANI
Vatandaşlar kendilerini sokağa atarken şiddetli sarsıntıya 3,9'luk depremle ilgili yayın yapan Haktan Uysal ve konukları A Haber canlı yayınında yakalandı.
ÇOK CİDDİ BİR SARSINTI YAŞADIK
Uysal, "Çok ciddi bir sarsıntı yaşadık, biz hissettik bunu." dedi.
ÇOK KISA DA SÜRMEDİ
O anlarda Uysal yayına devam ederken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "17 katlı bir binada çok şiddetli sallandı doğru söylüyorsunuz. Çok kısa da sürmedi aslında. Sanki şu an bile devam ediyor gibi bir his içindeyim. Burada sağlam zeminde bile böyle hissedildiğine göre Avrupa yakasında daha çok hissedilmiş olabilir." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.
İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı.
Taksim Meydanı'nda bulunan otel ve iş yerlerinde çalışanlar depremin ardından meydanda beklemeye başladı. Vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.
VALİLİK UYARDI
İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."
DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
-Kesinlikle panik yapılmamalıdır.
-Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
-Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
-Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
-Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb.) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
-Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK,
Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN,
Düşmemek için sabit bir yere TUTUN,
Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
-Balkona çıkılmamalıdır.
-Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
-Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
-Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
-Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
-Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
-Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
-Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
-Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında ve ya yanında; koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.