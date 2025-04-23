İstanbul’da deprem fırtınası: Vatandaşlar sokağa döküldü canlı yayında panik anları

Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. ⁠GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.

VALİLİK UYARDI İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve ⁠GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul 'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

-Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

-Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb.) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

-Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK,

Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN,

Düşmemek için sabit bir yere TUTUN,

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.