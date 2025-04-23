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SON DEPREMLER | İstanbul'da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

İstanbul'da meydana gelen 3,9, 6,2 ve 4,9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrası milyonlarca kişi evimin altında fay hattı var mı diye araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da en riskli ilçeler hangisi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 13:16 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 13:30
SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

Büyük İstanbul depremi korkusu megakentte yaşayanların üstündeyken İstanbul Silivri'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

İKİNCİ DEPREM

Silivri'de gerçekleşen depremin ardından ikinci şiddetli bir deprem meydana geldi.

"KAF ÜZERİNDE"
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, meydana gelen depremin İstanbul'da beklenen ve Kuzey Anadolu Fay (KAF) üzerinde olan bir deprem olduğunu dile getirdi.

İstanbul'u etkilemesi beklenen fay üzerinde gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Tüysüz, "Öncü anlamına gelmez. Öncü olduğunu anlamak için takip etmek gerekiyor. Şu anki haliyle bağımsız bir deprem olarak duruyor." dedi.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

"STRES BOŞALTIYOR"

Bu bölgedeki fayın kilitli bir fay olduğunu dile getiren Tüysüz, "Deprem üretmeyen, stres biriktiren bir bölge... O yüzden zaman zaman depremler oluyor. Bu büyüklükte depremler meydana gelebiliyor. Stresin biriktiğini ve zaman zaman bu fayın küçük kırıklarla da olsa stres boşalttığını söyleyebiliriz." diye konuştu.


SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

2025 DİRİ FAY HARİTASI YENİLENDİ: 45 İL VE 110 İLÇE TEHLİKE ALTINDA

MTA tarafından yayımlanan ve AFAD'ın dijital ortamda sunduğu interaktif Türkiye Deprem Tehlike Haritası sayesinde vatandaşlar artık oturdukları bölgenin deprem riski durumunu kolayca sorgulayabiliyor.

Haritada 45 ilin doğrudan diri fay hattı üzerinde yer aldığı tespit edilirken, bu illere bağlı 110 ilçenin de doğrudan tehlike altında olduğu bildirildi.

SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLLER


Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan, deprem riskinin en yüksek olduğu iller ise Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Düzce, Bolu, Adapazarı, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'dır.


SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir. KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur.

SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

Saroz Körfezi'nden başlayan KAF, Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya ve Erzincan üzerinden Van Gölü kuzeyine kadar uzanır. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor.

SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Bu iller: Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya ve Tokat. 1992 yılındaki Erzincan, 1983 yılındaki Erzurum 1966 yılındaki Varto, 1999 yılında yaşanan İzmit, Düzce ve Adapazarı depremleri bu fay kuşağında meydana geldi.

SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

KUZEY ANADOLU FAYI HER YIL KAYIYOR

Ülkemizin en tehlikeli ve en aktif fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda yıllık kayma hızı 17 ila 25 mm arasında değişiyor. Bu kaymalar, sismometreler ve GPS cihazları ile düzenli olarak izleniyor. Uzmanlara göre, bu bölgede biriken enerji belirli aralıklarla büyük depremlerle boşalıyor.

SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

DEPREME KARŞI NASIL HAZIRLIKLI OLABİLİRSİNİZ?

Deprem, Türkiye'nin en büyük doğal afet risklerinden biri olmaya devam ediyor. Önlem almak ve hazırlıklı olmak hayat kurtarabilir.

SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

İşte uzmanların önerdiği bazı tedbirler:

Deprem çantası hazırlayın: İçinde su, gıda, ilk yardım malzemeleri ve önemli belgeler bulundurun.

Bina dayanıklılığını kontrol ettirin: Eski yapılar mutlaka güçlendirilmelidir.

Acil durum planı yapın: Aile bireylerinizle buluşma noktaları belirleyin.

AFAD'ın uyarılarını takip edin: Güncel deprem bilgilerini resmi kaynaklardan alın.

SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler
SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler
SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler
SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler
SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler
SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler
SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler
SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler
SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler
SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler