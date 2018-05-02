Muhammed Salah’a bir büyük onur daha

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah'ı yılın futbolcusu seçti. Yıldız futbolcunun, 400'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak bu ödülü aldığı açıklandı. Salah, 1948'den bu yana verilen ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu oldu.