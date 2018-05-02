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’a bir büyük onur daha

Muhammed Salah’a bir büyük onur daha

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), ekibi 'un Mısırlı golcüsü 'ı yılın futbolcusu seçti. Yıldız futbolcunun, 400'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak bu ödülü aldığı açıklandı. Salah, 1948'den bu yana verilen ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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