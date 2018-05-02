İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah'ı yılın futbolcusu seçti. Yıldız futbolcunun, 400'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak bu ödülü aldığı açıklandı. Salah, 1948'den bu yana verilen ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu oldu.
Muhammed Salah’a bir büyük onur daha
Etiketler: Muhammed Salah , Premier Lig , Liverpool
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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