Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Habertürk TV'de yayınlanan "Sevilay Soruyor" programında gazeteci Sevilay Yılman'ın sorularını yanıtladı. Yıldırım'ın sözlerniden satır başları şu şekilde: Bu FETÖ, öyle bir örgüt ki sadece Türkiye'de değil, 160 ülkede aynı yapılanmaya sahip. 3 Temmuz'da olay şike değildi.
BAŞKANLIĞI BIRAK ÇIKARSIN!
"Operasyon bana karşı yapıldı. Herkes çıkacaktı ama en son çıkan ben olacaktım. Bana daha birinci günden itibaren FETÖ'nün aracıları "Başkanlığı bırak, 2 ay sonra dışarı çıkarsın" dediler."
BAŞKAN OLDUĞUM İÇİN HAPİS YATTIM
"Benim arzum ve istediğim Yargıtay kararı belli olana dek Fenerbahçe başkanı olarak kalmak. Bunu istiyorum. Ben Fenerbahçe'nin başında olduğum için hapis yattım. Yoksa böyle bir şey olmayacaktı."
AKLANANA KADAR DEVAM EDECEK
"3 Temmuz'da yaptığım mücadele ortada. Biz o mücadeleyi yapmasaydık ve başkanlığı bıraksaydık bugün Fenerbahçe bu noktada olmazdı. Mücadelem hem bizim aklanmamız hem de F.Bahçe camiası için devam edecek."
BAŞKANLIĞI BIRAK ÇIKARSIN!
"Operasyon bana karşı yapıldı. Herkes çıkacaktı ama en son çıkan ben olacaktım. Bana daha birinci günden itibaren FETÖ'nün aracıları "Başkanlığı bırak, 2 ay sonra dışarı çıkarsın" dediler."
BAŞKAN OLDUĞUM İÇİN HAPİS YATTIM
"Benim arzum ve istediğim Yargıtay kararı belli olana dek Fenerbahçe başkanı olarak kalmak. Bunu istiyorum. Ben Fenerbahçe'nin başında olduğum için hapis yattım. Yoksa böyle bir şey olmayacaktı."
AKLANANA KADAR DEVAM EDECEK
"3 Temmuz'da yaptığım mücadele ortada. Biz o mücadeleyi yapmasaydık ve başkanlığı bıraksaydık bugün Fenerbahçe bu noktada olmazdı. Mücadelem hem bizim aklanmamız hem de F.Bahçe camiası için devam edecek."
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