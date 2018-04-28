Trabzon'a 8 Mart'ta FIFA tarafından Matus Bero'nun transfer edildiği Trencin kulübüne 220 bin Euro'luk bonservis bedeli taksitinin ödenmemesi nedeniyle transfer yasağı verilmişti. Dün bu yasak kalktı.
BÜLBÜLOĞLU ÇOK ÇALIŞTI
Bordo-mavili kulübün yeni yönetimi, göreve gelir gelmez bu bu yasağı kaldırmak için geceli gündüzlü uğraştı. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, FIFA'nın merkezine giderek yasağı kaldırttı.
RESMİ SİTEDEN YAYINLADILAR
Trabzonspor yaptığı açıklamada, "Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar sonucunda kaldırılmıştır. 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
BÜLBÜLOĞLU ÇOK ÇALIŞTI
Bordo-mavili kulübün yeni yönetimi, göreve gelir gelmez bu bu yasağı kaldırmak için geceli gündüzlü uğraştı. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, FIFA'nın merkezine giderek yasağı kaldırttı.
RESMİ SİTEDEN YAYINLADILAR
Trabzonspor yaptığı açıklamada, "Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar sonucunda kaldırılmıştır. 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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