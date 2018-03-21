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: Fener isterse takımda kalırım

Neto: Fener isterse takımda kalırım
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Portekizli stoper Luis Neto, "Kulübüm isterse gelecek sezon da takımda oynamak isterim. Ama bunun kararını benden önce Fenerbahçe vermeli. Kalan 8 haftada takımım için en iyisini yapmak isterim" diye konuştu.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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