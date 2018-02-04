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Hakem bize meydan okudu

Maçın ardından konuşan , “’ın vücut dili tek bir şeyi gösteriyor: Meydan okuma! Tebrik ediyorum. Bunu yapsınlar ama her yerde yapsınlar” dedi

Hakem bize meydan okudu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, dün gece 2-2 sona eren Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Aykut Kocaman, karşılaşma sonunda yaptıkları iki basit hatadan yedikleri gollere dikkat çekerken, maçın hakemi Mete Kalkavan'ı da kararları ve tutumuyla sert bir dille eleştirdi.

SADECE BİZE MEYDAN OKUMASIN
Maçın hakemini eleştiren Kocaman, şu ifadeleri kullandı: 'ın beden dili şunu gösteriyor, meydan okuma. Tebrik ediyorum. Bunu yapsınlar, ezdirmesinler ama aynı davranışları diğer yerlerde de yapsınlar.

2. GOLÜ OLMAYAN BİR FAULDEN YEDİK
Maçı belli bir yerden çevirebiliyorlar! İkinci golde de olmayan bir faul ile beraberlik geldi... , "Giresun maçındaki hakem bize 1. dakikada sarı kart gösterdi. Bir önceki maçın intikamını aldı" ifadesini de kullandı.

OZAN KONUSUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ
Bu sezon bireysel hatalardan çok çektiklerini belirten Kocaman, G.Birliği maçında da sezonun özetini yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli hoca kadro dışı olan Ozan Tufan için ise, "Ozan'ın durumunu tekrar konuşacağız" dedi.

RIDVAN DİLMEN ARTI 90 FUTBOL
Aykut Kocaman 3 gün önce yaptığı hakemler açıklamasında haklı çıktı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçında 3 tane kırmızı kartı vermeyen hakeme 8.4 puan verirsen böyle olur. , Mete Kalkavan'ı atmadığı oyuncuyu çıkararak utandırdı. Stresten artık F.Bahçeliler'in saçları beyazladı.
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