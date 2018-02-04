Hakem bize meydan okudu
Maçın ardından konuşan Aykut Kocaman, “Mete Kalkavan’ın vücut dili tek bir şeyi gösteriyor: Meydan okuma! Tebrik ediyorum. Bunu yapsınlar ama her yerde yapsınlar” dedi
SADECE BİZE MEYDAN OKUMASIN
Maçın hakemini eleştiren Kocaman, şu ifadeleri kullandı: Mete Kalkavan'ın beden dili şunu gösteriyor, meydan okuma. Tebrik ediyorum. Bunu yapsınlar, ezdirmesinler ama aynı davranışları diğer yerlerde de yapsınlar.
2. GOLÜ OLMAYAN BİR FAULDEN YEDİK
Maçı belli bir yerden çevirebiliyorlar! İkinci golde de olmayan bir faul ile beraberlik geldi... Aykut Kocaman, "Giresun maçındaki hakem bize 1. dakikada sarı kart gösterdi. Bir önceki maçın intikamını aldı" ifadesini de kullandı.
OZAN KONUSUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ
Bu sezon bireysel hatalardan çok çektiklerini belirten Kocaman, G.Birliği maçında da sezonun özetini yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli hoca kadro dışı olan Ozan Tufan için ise, "Ozan'ın durumunu tekrar konuşacağız" dedi.
RIDVAN DİLMEN ARTI 90 FUTBOL
Aykut Kocaman 3 gün önce yaptığı hakemler açıklamasında haklı çıktı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçında 3 tane kırmızı kartı vermeyen hakeme 8.4 puan verirsen böyle olur. Ümit Özat, Mete Kalkavan'ı atmadığı oyuncuyu çıkararak utandırdı. Stresten artık F.Bahçeliler'in saçları beyazladı.
Etiketler: Aykut Kocaman , Ümit Özat , Ozan Tufan , Mete Kalkavan , Gençlerbirliği
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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