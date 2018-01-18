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Kocaman yanlış

Oynayarak parlaması gereken ’ı ise yedek bıraktı. Yiğithan ağır sakatlık yaşadı. F.Bahçe taraftarları ’ı hedef aldı

Kocaman yanlış
F.Bahçe taraftarı Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın İstanbulspor maçındaki tercihlerinden dolayı çok rahatsız... 'ndaki İstanbulspor rövanş maçının ilk 11'inde kiraya gönderilecek Yiğithan Güveli görev aldı. Hollanda ekibi Sparta Rotterdam ile anlaşan genç oyuncu İstanbulspor maçında sakatlandı... Olan Yiğithan'a oldu ve genç oyuncunun Hollanda hayalleri de suya düştü.

BU MAÇTA DA OYNAMAZSA!
İstanbulspor maçında 11'de Eljif Elmas'ın olması bekleniyordu. Ancak Aykut Kocaman onu kenarda oturttu. Oynayarak parlaması gereken 18 yaşındaki futbolcunun İstanbulspor maçında görev almaması taraftarları iyice çileden çıkarttı. Çünkü, bu oyuncu kupa maçlarında süre alabilir.

ADVOCAAT DA ŞAŞTI BU İŞE
Fenerbahçe Sağlık heyeti dün yaptığı açıklamayla Yiğithan Güveli'nin sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit etti. Genç oyuncu 3 ay sahalardan uzak kalacak. Sparta Rotterdam'ın hocası Dick Advocaat, "Fenerbahçe'nin bana Yiğithan'ın yerine başka bir oyuncu vermesi gerekecek. Onları arayacağım" dedi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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