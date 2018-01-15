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Yol Durumu
  1. Dusco Tosic’e 3 teklif var
  2. Larin’de usulsüzlük yok

’ın kare ası

Başkanı önceliği verdiği için Leicester’a yeni bir teklif sundu. Eğer olumsuz yanıt gelirse diğer 3 isme yönelecek. 'da 2'nci aday West Ham'lı Sakho. Bu oyuncuda da sorun çıkarsa ve alternatifleri gündeme gelecek

Kartal’ın kare ası
Beşiktaş forvet transferine odaklandı... Cyle Larin'i aldıktan sonra takıma daha üst düzey bir golcü katmak isteyen Başkan Fikret Orman, İngiltere'de girişimlerine hız verdi. Daha önce teklif sunduğu Slimani için Leicester'la bir kez daha masaya oturan Orman bu oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediğini yineledi. Ancak İngiliz kulübü daha önce olduğu gibi Cezayirli oyuncuyu ancak bonservis bedeliyle verebileceklerini cevap olarak bildirdi
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SAKHO'YU BEDELSİZ İSTİYORLAR
LEICESTER'ın Slimani için 10 milyon Euro istemesi üzerine Orman düşünmek için süre istedi. Ardından bir başka İngiliz kulübü West Ham'ın yetkilileriyle Diafra Sakho için görüştü. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki oyuncuyu bu nedenle bonservis bedeli almadan transfer etmek isteyen Orman görüşmelerine devam ediyor.

GİGNAC&GAMEİRO DA LİSTEDE
BEŞİKTAŞ'ta Slimani ve Sakho dışında Gameiro ve Gignac da listede bulunuyor. Atletico Madrid'de yeterince şansı bulamayan 30 yaşındaki Gameiro'nun Beşiktaş'ı çok istediği ve gelişmeleri takip ettiği öğrenildi. Geçen sezondan beri listede bulunan ve Tigres'te oynayan Fransız golcü Gignac'ın da alternatifler arasında olduğu da öne sürüldü.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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