Kartal’ın kare ası

Beşiktaş Başkanı önceliği verdiği Slimani için Leicester’a yeni bir teklif sundu. Eğer olumsuz yanıt gelirse diğer 3 isme yönelecek. Kartal'da 2'nci aday West Ham'lı Sakho. Bu oyuncuda da sorun çıkarsa Gameiro ve Gignac alternatifleri gündeme gelecek
Beşiktaş forvet transferine odaklandı... CyleLarin'i aldıktan sonra takıma daha üst düzey bir golcü katmak isteyen Başkan FikretOrman, İngiltere'de girişimlerine hız verdi. Daha önce teklif sunduğu Slimani için Leicester'la bir kez daha masaya oturan Orman bu oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediğini yineledi. Ancak İngiliz kulübü daha önce olduğu gibi Cezayirli oyuncuyu ancak bonservis bedeliyle verebileceklerini cevap olarak bildirdi
. SAKHO'YU BEDELSİZ İSTİYORLAR LEICESTER'ın Slimaniiçin 10 milyon Euro istemesiüzerine Orman düşünmek içinsüre istedi. Ardından bir başkaİngiliz kulübü West Ham'ınyetkilileriyle Diafra Sakho içingörüştü. Kulübüyle sözleşmesisezon sonunda bitecek olan28 yaşındaki oyuncuyu bu nedenlebonservis bedeli almadantransfer etmek isteyen Ormangörüşmelerine devam ediyor.
GİGNAC&GAMEİRO DA LİSTEDE BEŞİKTAŞ'ta Slimani ve Sakho dışında Gameiro ve Gignac da listede bulunuyor. Atletico Madrid'de yeterince şansı bulamayan 30 yaşındaki Gameiro'nun Beşiktaş'ı çok istediği ve gelişmeleri takip ettiği öğrenildi. Geçen sezondan beri listede bulunan ve Tigres'te oynayan Fransız golcü Gignac'ın da alternatifler arasında olduğu da öne sürüldü.
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