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Sturridge için kiralık formülü

’lu Sturridge için ilk girişimler olumlu geçti. Hedef İngiliz golcüyü kiralamak. Celtic'in devreye girmesi yönetimin canını sıksa da İngiliz golcü Sarı-Lacivertli kulübe sıcak bakıyor

Sturridge için kiralık formülü
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx.com'un haberine göre Aykut Kocaman'ın transferde önceliğin takımınında görmeyi çok istediği Daniel Sturridge'e verilmesini istediğinden yönetim gözünü İngiltere'ye çevirdi. Liverpool'un santrforu Sturridge ile ilk görüşme olumlu geçti.

STURRİDGE OLUMLU YAKLAŞTI
Fenerbahçe 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Liverpool'la masaya oturmaya hazırlanıyor ancak Celtic'in de bu oyuncuyu istediği belirtiliyor. Sturridge'in Fener'e bakışı ise olumlu.

KOCAMAN ISRARLA ONU İSTİYOR
Teknik patron Aykut Kocaman'ın yönetime İngiliz golcü için, "Tam takımın ihtiyacı olan tipte bir oyuncu. Alınabilirse bize çok yardımcı olur. Kanat oyuncularını da rahatlatır" dediği ifade ediliyor.

SATIN ALMA OPSİYONU DA OLACAK
Bu arada Liverpool'un ilk tercihinin oyuncuyu bonservisiyme birlikte yollamak olduğu ifade edilse de Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama için bastırdığı gelen haberler arasında.
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