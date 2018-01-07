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Arda'nın imzası an meselesi

ABD’den gelen teklifi kabul etmeyen eğer bir aksilik olmazsa kariyerini formasıyla sürdürecek

Ardanın imzası an meselesi
Süper Lig'de ilk yarıyı 4 büyüklerin önünde lider tamamlayan Medipol Başakşehir ara in ilk büyük bombasını patlatıyor... Turuncu- Lacivertliler, bir süredir temas halinde olduğu Arda Turan'ın transferinde sona geldi. ABD Ligi (MLS) takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çeviren milli futbolcunun birkaç gün içinde Başakşehir'e imza atması bekleniyor.

BİRÇOK KULÜPLE İSMİ ANILDI
İsmi Galatasaray, Beşiktaş, Monaco ve Arsenal gibi kulüplerle anılan Arda böylece sürpriz bir hamle yapmış olacak. Yıldız futbolcunun bu kararında Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu çok büyük rol oynadı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Arda ile el sıkışan Başakşehir yönetimi, Barcelona ile de çok büyük oranda anlaştı. Başakşehir, yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayacak. Yapılan sözleşmede satın alma opsiyonu olmayacak.

SEZON SONUNDA BİR DAHA!
Sezon sonunda Barcelona ile Başakşehir yeniden masaya oturacak. Turuncu-Lacivertliler eğer Arda Turan'ın performansımdan memnun kalırsa bu kez Katalan kulübüyle bonservis pazarlığı yapacak.
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