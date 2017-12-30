Trabzonspor’a sürpriz Polonyalı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hem kanatta oynayacak hem de forvet arkasında forma giyebilecek bir oyuncu arıyordu... Bordo-Mavili takımın gündemine sürpriz bir isim geldi. Gündeme gelen isim Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında forma giyen Jakub Swierczok... 24 yaşındaki genç futbolcu, 10 numaranın yanı sıra ikinci forvet gibi de oynayabiliyor
Swıerczok, 21 haftası geride kalan Polonya Ligi'nde 16 gol atarken, 3 de asist yapmayı başardı. Genç oyuncu süratiyle dikkat çekiyor
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