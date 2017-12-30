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Trabzonspor’a sürpriz Polonyalı

Fırtına’nın Polonya’nın takımında forma giyen Swierczok ile ilgilendiği öğrenildi

Trabzonspor’a sürpriz Polonyalı
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hem kanatta oynayacak hem de forvet arkasında forma giyebilecek bir oyuncu arıyordu... Bordo-Mavili takımın gündemine sürpriz bir isim geldi. Gündeme gelen isim Polonya'nın takımında forma giyen Jakub Swierczok... 24 yaşındaki genç futbolcu, 10 numaranın yanı sıra ikinci forvet gibi de oynayabiliyor

Swıerczok, 21 haftası geride kalan Polonya Ligi'nde 16 gol atarken, 3 de asist yapmayı başardı. Genç oyuncu süratiyle dikkat çekiyor
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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