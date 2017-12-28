Özdoğan, “Duygun Yarsuvat’a sesleniyoruz; talebeniz gizli darbe yapmıştır. Yarsuvat’ı talebesini doğru yola getirmesi için adaylığa davet ediyoruz. Eğer aday olmazsa bir daha G.Saray’ı konuşmasın” dedi
20 OCAK'ta gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Camianın önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan dün bir basın toplantısı düzenledi.
PROTESTO EDİYORUZ!
Eski başkan Duygun Yarsuvat'a adaylık çağrısı yapan Özdoğan, Seçim kararını protesto ediyoruz. Bu tuzak seçime girmeyeceğiz. Duygun Yarsuvat'a sesleniyoruz; talebeniz Galatasaray'da gizli darbe yapmıştır. Yarsuvat'ı, öğrencisini doğru yola getirmesi için başkan adaylığına davet ediyoruz. Sayın Duygun Yarsuvat, aday olmazsa bir daha Galatasaray'ı konuşmaması lazım. Yarsuvat emaneti geri almalı. Yarın (bugün) sabah adaylığını açıklamasını bekliyorum" diye konuştu.
ŞİMDİ GÖZLER ONDA
Ahmet Özdoğan'ın çağrısı sonrası camiada tüm gözler eski başkan Yarsuvat'a çevrildi.
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