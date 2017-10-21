 ;
Yol Durumu
  1. Sabret sakin ol hata kolla
  2. Özbek'e galibiyet sözü

: İyiler ama yeniler!

, “Galatasaray iyi ve yeni bir takım. Biz de iyiyiz. İstediğimiz galibiyeti alıp dönmeyi hedefliyoruz” dedi

Neustadter: İyiler ama yeniler!
Neustadter derbi maç öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı stoper "Galatasaray şu anda lider. İyi oynayan bir takım ve yeni bir ekip kurdular. Bizim için zorlu bir karşılaşma olacak. Ama biz de iyi bir takımız" dedi.

HEDEFİMİZ 3 PUANLA DÖNMEK
Özellikle son karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini belirten Neustadter, "İyi bir maçı ve güzel bir galibiyeti geride bıraktık. Umuyorum derbi maçında istediğimizi alıp döneriz, " şeklinde konuştu.
Etiketler:
  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar