Neustadter: İyiler ama yeniler!

Neustadter derbi maç öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı stoper "Galatasaray şu anda lider. İyi oynayan bir takım ve yeni bir ekip kurdular. Bizim için zorlu bir karşılaşma olacak. Ama biz de iyi bir takımız" dedi.



HEDEFİMİZ 3 PUANLA DÖNMEK

Özellikle son karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini belirten Neustadter, "İyi bir maçı ve güzel bir galibiyeti geride bıraktık. Umuyorum derbi maçında istediğimizi alıp döneriz, " şeklinde konuştu.