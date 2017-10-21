Neustadter: İyiler ama yeniler!

Neustadter derbi maç öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı stoper "Galatasaray şu andalider. İyi oynayan bir takım ve yeni bir ekipkurdular. Bizim için zorlu bir karşılaşma olacak.Ama biz de iyi bir takımız" dedi.
HEDEFİMİZ 3 PUANLA DÖNMEK Özellikle son karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini belirten Neustadter, "İyi bir maçı vegüzel bir galibiyeti geridebıraktık. Umuyorumderbi maçında istediğimizialıp döneriz," şeklinde konuştu.
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