EYT, 3600 ek gösterge ve emekliye intibak yasası... Bağ-kur, emekliye zam geldi mi? Son dakika sızdırıldı mı?

EYT, 3600 ek gösterge ve intibak yasası ile alakalı incelemeler sürat kazandı. Milyonlarca memur, çalışan ve emekliyi ilgilendiren kritik düzenlemeler ne halde merak ediliyor. Bu üçlü ne vakit çıkacak arama motorlarında cevap aranıyor. Ve beklenen cevap geldi. EYT, 3600 Ek gösterge ve intibak yasasının çıkacağı tarih belli oldu mu? Peki, EYT, 3600 ek gösterge ve intibak yasası ne vakit çıkacak? İşte detaylar… İntibak düzenlemesi esas olarak aynı gün, aynı prim sayısıyla emekli olan ancak farklı maaş alan vatandaşların maaşlarında yapılan düzenlemedir.
Koç, üst seviye yetkililerden birileriyle görüştüğünü ve kendine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını söyledi. Görüşmesinden "Emeklilikle alakalı tüm problemleri çözeceğiz" mesajı aldığını vurguladı. Asıl bomba ise…
Yücel Koç, 2023 seçimlerinden evvelce ilk adımın 3600 ek gösterge olduğunu daha sonra ise EYT'in net bir şekilde çıkacağını belirtti. Konuyla alakalı şunları ifade etti "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu yıl amacıyla müjdesini verilen 3600 ek gösterge, bundan ileri süreçte yapılacak hamlelerin ilk adımı. Bu bile milyonlarca memurun aylık ücretlerini, emekli olduktan ileri maaşlarını ve ikramiyelerini ilgilendiriyor.