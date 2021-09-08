EYT son durum nedir, kimleri kapsıyor? EYT bugün son dakika müjdesi gelmezse emeklilik yaşını düşürmenin yolları nedir?

EYT bugün son dakika müjdesi merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla alakalı bir son dakika gelişmesi olup olmadığı araştırılıyor. Pirim zamanı dolmuş fakat emeklilik yaşına ulaşamamış vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile alakalı bir açıklama yapıp yapmadığını araştırıyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT son hal ne? 2021 EYT son dakika gelişmesi var mı? Prim gün zamanını doldurmuş ancak yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama devresine geçmesi ile eş güdümlü hükümetin hususyla alakalı mühim bir ismim atmasını bekliyor.
EYT'DE SON DURUM NEDİR?
Prim gün zamanını doldurmuş ancak yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama devresine geçmesi ile eş güdümlü hükümetin hususyla alakalı mühim bir ismim atmasını bekliyor.
Eğer olumlu bir ismim atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.
Emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu husus şu sıralar askıda kaldı.
EYT ÇIKMADAN EMEKLİLİK YAŞI NASIL DÜŞER, GERİ ÇEKİLİR?
EYT çıkmazsa emeklilik yaşını düşürmek isteyen kişilerin kullanabilecekleri 6 yöntem şu şekilde sıralanıyor;
Yıpranma Payı!
5 yıla kadar erken emeklilik imkanı sunan yıpranma payı ile 20 sene çalışan kişi 25 sene çalışmış sayılıyor ve 5 sene erken emeklilik müjdesi gelecek.
Malulen Emeklilik İçin 10 Yıllık Sigortalılık Süresi Yetiyor
Yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşayan kişiler yaş beklemeden malulen emeklilik hakkı kazanıyor. 10 yıllık sigorta süresi, 1800 prim gün sayısı ve yüzde 60 oranında iş gücü kaybı raporu yeterli oluyor.