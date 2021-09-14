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    • Ekonomi
    • 14.09.2021 10:35
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    • 14.09.2021 10:35
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    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ve son açıklamalar!

    3600 ek göstergeyle ilgili yapılan son açıklamalar milyonlarca kişinin gündemindeki yerini koruyor. Yeni ayın ilk günlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında açıklama yapmıştı. Bilgin açıklamasında, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını ifade etti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum ve son açıklamalar!

    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ve son açıklamalar!

    3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberleri önemle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge hakkında önemli bir açıklamada bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte son açıklamalar

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi.

    Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında "14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni" düzenlendi.

    Türk Telekomünikasyon AŞ'deki törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak katıldı.

    Törende konuşan Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.

    Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." diye konuştu.

        "GEÇİCİ İŞÇİLER SORUNUNU ÇÖZMEK DURUMUNDAYIZ"

        Bakan olarak önündeki görevlerden birinin de geçici işçi meselesi olduğunu belirten Bilgin, "30 yıl, 20 yıl. Ben Demiryolları Genel Müdürüydüm. O zaman da geçici işçilerimiz vardı, hala var. Ne biçim geçici işçilik, hala geçmiyor. Bu süreleri ve kamudaki geçici işçiler sorununu dikkate alarak çalışmak ve meseleyi çözmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin, dünyanın en hızlı büyüyen iki ekonomisinden biri olduğuna işaret eden Bilgin, bunun tüketime ve ithalata dayalı bir büyüme olmadığını söyledi.

        Bilgin, bazı çevrelerin, Türkiye ekonomisinin büyümesi hakkında "baz etkisi" gibi bahaneler aradıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bütün bu baz etkisini dikkate almadan bir analiz yapmak lazım. Büyümeyi sürükleyen sektörler nelerdir, onlara bakmak gerek. Bir iktisatçının önce onu görmesi lazım. Burada sanayinin etkisini görmek gerek. Türkiye sanayisi yaklaşık 5 çeyrektir sürekli büyüyor. Nitekim dün açıklanan büyüme rakamının içinde sanayinin payı yüzde 8'e yakın. Bu çok önemli bir şey. Bir başka şey de ihracatın payıdır. Türkiye, ilk defa ihracata dayalı bir büyüme modeline geçmiştir."

            Bu ekonomik gücün, sosyal politika uygulamalarını kapsayıcı hale dönüştürme imkanını ortaya çıkardığına işaret eden Bilgin, 700 bin kamu işçisi ve memurlarla yaptıkları toplu sözleşmeler ile 3600 ek gösterge sorunu çözmek için başlattıkları çalışmanın bu imkanla ilgili olduğunu bildirdi.
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            Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ve son açıklamalar!
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