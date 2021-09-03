Ve sonunda belli oldu! Paralar faizi ile geri alınıyor! Emeklilik iptal ediliyor! Sigorta girişi 8 Eylül 1999 evveli olan...

Paralar faizi ile ödeniyor. Emeklilik iptal ediliyor. Erken emekli olmak isteyenleri çok yakından ilgilendiriyor. Birçok vatandaş aynı tekniğe başvuruyor. Erken emeklilik amacıyla son 7 senelik çalışma süresinin 3.5 senesini BAĞ-KUR yerine SSK'da geçirmek isteyenlerin düzmece sigortacılığa karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Fiilen SSK'lı bir işte çalışmadığı durumda primini kendisi ödeyerek 4/a'lı çalışıyormuş gibi gösterenlerin hem yatırdıkları primler yanıyor, hem de emeklilikleri iptal ediliyor.
Buna karşılık, her iki dönemde sigorta girişi olan BAĞ-KUR'lular en az 9000 prim gününü tamamlamak zorundalar. Kademeli yaşa tabi olanlar, 9000 prim gününü daha geç doldurdukları için aynı tarihte çalışmaya başlayan SSK'lılara göre daha geç yaşta emekli olabilmekte.
Kanuna göre, 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigorta girişi olanlardan birden fazla statüde çalışması bulunanlar, son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde hizmetleri varsa o statüden emekli olabiliyorlar. Bu nedenle, özellikle prim günü az olan BAĞ-KUR'lular daha erken emekli olabilmek için son 3.5 yıl BAĞ-KUR'u bırakıp SSK (4/a) statüsüne geçiyorlar. Buraya kadar her şey normal görünüyor.
Birçok kişi bu konuyu araştırıyor. Vatandaşlar BAĞ-KUR'u bırakıp SSK'ya geçtiklerinde ne zaman emekli olabileceklerini merak ediyor. Ancak, bu yolu kullanmak isteyenlerin çok dikkatli olması gerekiyor.
Çünkü bazı vatandaşlar fiilen SSK statüsünde çalışmadıkları halde bir işyerinden kendilerini SSK'lı (4/a'lı) gösterip, primlerini kendileri ödüyorlar. Çoğu bunun yasal olarak suç olduğunu ve ağır yaptırımları bulunduğunu bilmiyor.