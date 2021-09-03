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    • SGK
    • 03.09.2021 11:07
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    • 03.09.2021 11:13
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    Ve sonunda belli oldu! Paralar faizi ile geri alınıyor! Emeklilik iptal ediliyor! Sigorta girişi 8 Eylül 1999 evveli olan...

    Emekli olmak isteyenleri çok yakında ilgilendiriyor. Emekliliğin iptal edilmesine yol açıyor. Emeklilik yaşı ve prim günü şartı işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 evveli olan SSK’lılar 5000 ile 5975 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşları 2021 senesi itibarıyla kadınlarda 48, erkeklerde 52 yaştan başlıyor. 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan SSK’lılar ise en az 7000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar. Kademeli yaşa tabi olanlar, 9000 prim gününü daha geç doldurdukları için aynı tarihte çalışmaya başlayan SSK'lılara göre daha geç yaşta emekli olabilmekte.

    Paralar faizi ile geri alınıyor! Emeklilik iptal ediliyor!

    Paralar faizi ile ödeniyor. Emeklilik iptal ediliyor. Erken emekli olmak isteyenleri çok yakından ilgilendiriyor. Birçok vatandaş aynı tekniğe başvuruyor. Erken emeklilik amacıyla son 7 senelik çalışma süresinin 3.5 senesini BAĞ-KUR yerine SSK'da geçirmek isteyenlerin düzmece sigortacılığa karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Fiilen SSK'lı bir işte çalışmadığı durumda primini kendisi ödeyerek 4/a'lı çalışıyormuş gibi gösterenlerin hem yatırdıkları primler yanıyor, hem de emeklilikleri iptal ediliyor.

    Buna karşılık, her iki dönemde sigorta girişi olan BAĞ-KUR'lular en az 9000 prim gününü tamamlamak zorundalar. Kademeli yaşa tabi olanlar, 9000 prim gününü daha geç doldurdukları için aynı tarihte çalışmaya başlayan SSK'lılara göre daha geç yaşta emekli olabilmekte.

    Kanuna göre, 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigorta girişi olanlardan birden fazla statüde çalışması bulunanlar, son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde hizmetleri varsa o statüden emekli olabiliyorlar. Bu nedenle, özellikle prim günü az olan BAĞ-KUR'lular daha erken emekli olabilmek için son 3.5 yıl BAĞ-KUR'u bırakıp SSK (4/a) statüsüne geçiyorlar. Buraya kadar her şey normal görünüyor.



    Birçok kişi bu konuyu araştırıyor. Vatandaşlar BAĞ-KUR'u bırakıp SSK'ya geçtiklerinde ne zaman emekli olabileceklerini merak ediyor. Ancak, bu yolu kullanmak isteyenlerin çok dikkatli olması gerekiyor.

    Çünkü bazı vatandaşlar fiilen SSK statüsünde çalışmadıkları halde bir işyerinden kendilerini SSK'lı (4/a'lı) gösterip, primlerini kendileri ödüyorlar. Çoğu bunun yasal olarak suç olduğunu ve ağır yaptırımları bulunduğunu bilmiyor.



        EMEKLİLİĞİNİZ İPTAL EDİLİR

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiilen SSK statüsünde çalışmadıkları halde kendilerini SSK'lı gösterenleri tespit ettiğinde prim günlerini siliyor ve yatırdıkları primleri kuruma gelir kaydediyor. Sahte sigorta yaptırmış olduğu emekli olduktan sonra ortaya çıkanların emekliliği iptal ediliyor ve o tarihe kadar ödenmiş olan emekli aylıkları faiziyle geri alınıyor.

        Bu süreçte SGK tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinden yararlanmışlarsa sağlık harcamaları da faiziyle birlikte tahsil ediliyor.

        SGK ayrıca, hem sahte sigorta yaptıran kişi, hem de sahte sigortalı gösterilen şirket sahip ve yetkilileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Sahte sigorta yaptıranlar ve onları sahte sigortalı gösterenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "özel belgede sahtecilik" hükümleri kapsamında işlem yapılıyor. Resmi belgede sahtecilik suçunda 2 yıldan 5 yıla kadar; yalan beyanda 3 aydan 2 yıla kadar, özel belgede sahtecilikte de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor. İşletmelere ayrıca sahte sigortalı gösterdikleri her ay için, asgari ücret tutarında para cezası veriliyor.

        Bu nedenle, erken emekli olmak için fiilen çalışılmadığı halde kendini SSK'lı göstermekten kaçınmak gerekir. Fiilen SSK statüsünde çalışanlar açısından ise bir risk bulunmuyor.



        2008 SONRASI İŞE GİRENLERDE SON 7 YIL KURALI YOK

        Son 7 yıl kuralı sadece 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanıyor. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar birden fazla statüde çalışmışlarsa tüm çalışma yaşamları boyunca en çok hangi statüde çalışmışlarsa o statüden emekli olabiliyorlar. Hizmet süreleri eşit olanlar ise en son çalıştıkları statüye göre emekliliğe hak kazanıyorlar.

        Dolayısıyla, sigorta girişi 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında olanların erken emeklilik amacıyla BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçiş yapmalarının bir faydası bulunmuyor.

        SSK'DAN EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİDİR? HESAPLAMA TABLOSU:

        * İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976'dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        * İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        * İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        * İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        * İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        * İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        * İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        * İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        * İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        * İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            * İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            * İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            * İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            * İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            * İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            * İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            * İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 1.5.2008 tarihinden sonra olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir. Ayrıca bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilmektedir.

            8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3600 gün ve 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu tarihle 30.4.2008 arasında girişi olan kişiler ise 4500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabilmektedir. 1.5.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400 gün ve 63 yaşı tamamlaması gerekmektedir.

            BAĞKUR'dan emekli olacaklar için de benzer şekilde yapılmaktadır. 8.9.1999 tarihinden önce girişi olanlar için 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre hesaplanmaktadır. 8.9.1999 ile 30.4.2008 arasında girişi olanlar 9000 gün ve 60 yaşla emekli olmaktadır. 1.5.2008'den sonraki sürede girişi olanlar içinde aynı şartlar geçerli olup yaş kademeli olarak yükselmektedir.
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            Haberler SGK Ve sonunda belli oldu! Paralar faizi ile geri alınıyor! Emeklilik iptal ediliyor! Sigorta girişi 8 Eylül 1999 evveli olan...
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