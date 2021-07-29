SGK’ya başvurup, emeklilik için bir yıl bekleyin, hem maaşınız artacak hem de... Emeklilik tarihiniz değişmiş olabilir!

15 sene sigortalılık, 3600 prim günü ve erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaş şartından en son hangisi yerine gelirse, o tarihteki kademeli yaş temel alınıyor. Emeklilik amacıyla kuşkusuz bir grup şartlar aranıyor. Sigorta girişinin yapıldığı tarih, ödenecek prim gün sayısı, hizmet vakitı ve yaş gibi faktörler emekli olunacak tarih ve günü belirliyor. Şimdi yeni işe girecek olanlar hangi tarihte ne vakit emekli olabileceklerini sorguluyorlar. 2021 senesi emeklilik hesaplamada da 2021 senesinde işe girecek olanlar kaç yaşında emekli oluyor belli oldu. Emeklilik tarihi E-Devlet üzerinden sorgulanabilir mi? Emeklilik yaşı ve emeklilik tarihi ile alakalı bütün detayları bu haberimizde sizler amacıyla hazırladık...
Emeklilik yaşı düştü mü?
20 hizmet yılını dolduran kadın memurlarla, 25 hizmet yılını dolduran erkek memur ve çalışanlar yaş şartına bakmaksızın emekli olmaları 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren değişmiş yeni yasada hizmet süresi ve yaş şartı getirilmişti. 2008 sonrası yasa halen geçerli olan bir yasadır ve , işçi, memur, görevli herkes bu yasaya göre emekli olabiliyor. Belli bir hizmet süresini tamamlayıp emekli olacaklar için, işe giriş tarihleri, hizmet süresi ve cinsiyetine göre yaş şartını yerine getirmesi gerekiyor
Emeklilik yaş şartı ne durumda?
Hizmet yılını dolduran memurlar, işçiler görevlerinden ayrılarak emeklilik için yaş şartını beklemekte özgür. Yaş şartını tamamlamadan emekli maaşı ve ikramiyesi alınmıyor. Devlet memurları emekli aylığını alabilecek şekilde emekliye ayrılabilmesi, gerekli prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmaları ve bununla birlikte cinsiyetlerine göre emekli olabilecek. Ayrıca Engellilik, Mamullük ve fiili hizmet zammından yararlanma, bazı mesleklerde bulunanlar için özel şartlar aranması gibi durumlarda, emeklilik için hizmet süresi e yaş farkları olabiliyor.
Üç koşulu yerine getirdiği tarihe göre erkeklerin emeklilik yaşı şöyle:
23 Mayıs 2002 öncesi: 55
24.05.2002-23.05.2005: 56
24.05.2005-23.05.2008: 57
24.05.2008-23.05.2011: 58
24.05.2011-23.05.2014: 59
24.05.2014 sonrası: 60 yaş
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olup, üç koşulu 2014 yılından sonra yerine getirebilen erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.
KADINLARDA 50 YAŞ
1999'dan önce işe giren kadınların 50 yaş + 15 yıl sigortalılık + 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiği tarihe göre emeklilik yaşı ise şöyle:
23 Mayıs 2002 öncesi: 50 yaş
24.05.2002-23.05.2005: 52
24.05.2005-23.05.2008: 54
24.05.2008-23.05.2011: 56
24.05.2011 sonrası: 58 yaş