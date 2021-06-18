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    • SGK
    • 18.06.2021 16:23
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    • 18.06.2021 17:12
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    Altı yıl daha erken olabilirsiniz! ve lular süreyi geriye çekilebilir! En az 4800 günde...

    Günümüzde farklı sektörlerde çalışan kilerin en büyük arzusu olmak. Bilindiği üzere farklı iş kollarında pek çok işçi çalışıyor ve milyonlarca işçi emekli olmak için gün sayıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu () tarafından çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısıyla yaşına bakılıyor. Bu kapsamda günümüzde milyonlarca çalışan koşullarını merak ediyor. Bazı durumlarda vatandaşlar erken emekli olma hakkında sahip.

    takvim.com.tr
    İşte erken emeklilikte aranan şartlar...

    Alın teri dökerek çalışan milyonlarca çalışan emekli olmayı bekliyor. Bazı durumlarda ve mesleklerde şartlara göre erken emekli olma imkanı var. Öncelikle şunu belirtelim ki erken emekli olmak için belirli prim gün sayısını ve yaş şartını doldurmak aranan en önemli koşullar arasında bulunuyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Erken emekli olmak için ise 8 koşul ön plana çıkıyor.

    EMEKLİLİK YAŞINI GERİ ÇEKMEK MÜMKÜN

    Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün.

    ÇOCUK DURUMU: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

    10 YIL PRİM YETER: 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.

    YAŞ ŞARTI YOK: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Burada 10 yıl, 1800 gün prim gerekiyor.

    ÇALIŞANA YIPRANMA PAYI: Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar Fiili Hizmet Süresi Zammı ile sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşuyor.

        VERGİ İNDİRİMİ ERKENE ALIR: Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan erken emekli olabiliyor.

        ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.

        ASKERLİKLE YAŞ AVANTAJI: Erkeklerde askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.

        Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.
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