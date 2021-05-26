Erken emeklilik içinse birden fazla etken bulunuyor. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, kişinin yaşı ve prim ödemeleri gibi faktörler yer alıyor. Bu noktada, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırılan primleri emekli olmaya yetmeyen kişiler, primlerini geri alabilme şansı bulunuyor yani paraları geri iade ediliyor. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum sonrası iki yıllık sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da yine bilinen erken emeklilik şartlarından birisidir.
MEMURLARDA KESENEK İDAESİ!
Tanınan tüm haklara rağmen yine de emeklilik şartlarını tamamlayamayan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.
5300 PRİM GÜNÜYLE 49 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!
Emeklilik için iki türlü prim günü hesabı yapılıyor. Örneğin, ilk defa sigortalı çalışmaya 24 Mayıs 1985 ile 23 Kasım 1986 tarihleri arasında başlayan 4A'lı (SSK) bir erkek, normalde 5300 prim günüyle 49 yaşında emekli olabilir. Prim günü 5300'ün altında olduğu için 49 yaşında emekli olamayanlara sosyal güvenlik sistemi, ikinci bir şans daha tanıyor. Bu durumda aynı kişi, 3600 prim günüyle 60 yaşında emekli olabiliyor. Ancak normalden daha düşük emekli aylığı bağlanıyor. Bu koşullardaki erkek sigortalı, 60 yaşına geldiği halde prim günleri 3600'den de az ise talebi halinde primleri iade ediliyor.
DİKKAT: BU PARALAR İADE EDİLMİYOR!
Sağlık için ödenen primler (GSS) ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar iade edilmiyor. Eski SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağkur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.