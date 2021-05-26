Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 26.05.2021 17:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 17:36
    ABONE OL

    SGK iadesi yapıyor! Sigorta girişiniz varsa nakit para anında hesabınızda! 5300 prim günüyle 49 yaşında...

    Her çalışan erken emekli olmayı iple çeker. içinse birden fazla etken bulunuyor. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, kişinin yaşı ve prim ödemeleri gibi faktörler yer alıyor. Bu noktada, ’na yatırılan primleri emekli olmaya yetmeyen kişiler, primlerini geri alabilme şansı bulunuyor yani paraları geri iade ediliyor. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum sonrası iki yıllık sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da yine bilinen erken emeklilik şartlarından birisidir.

    takvim.com.tr
    SGK toplu para iadesi yapıyor! 5300 prim günüyle...

    Erken emeklilik içinse birden fazla etken bulunuyor. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, kişinin yaşı ve prim ödemeleri gibi faktörler yer alıyor. Bu noktada, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırılan primleri emekli olmaya yetmeyen kişiler, primlerini geri alabilme şansı bulunuyor yani paraları geri iade ediliyor. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum sonrası iki yıllık sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da yine bilinen erken emeklilik şartlarından birisidir.

    MEMURLARDA KESENEK İDAESİ!

    Tanınan tüm haklara rağmen yine de emeklilik şartlarını tamamlayamayan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.

    5300 PRİM GÜNÜYLE 49 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!

    Emeklilik için iki türlü prim günü hesabı yapılıyor. Örneğin, ilk defa sigortalı çalışmaya 24 Mayıs 1985 ile 23 Kasım 1986 tarihleri arasında başlayan 4A'lı (SSK) bir erkek, normalde 5300 prim günüyle 49 yaşında emekli olabilir. Prim günü 5300'ün altında olduğu için 49 yaşında emekli olamayanlara sosyal güvenlik sistemi, ikinci bir şans daha tanıyor. Bu durumda aynı kişi, 3600 prim günüyle 60 yaşında emekli olabiliyor. Ancak normalden daha düşük emekli aylığı bağlanıyor. Bu koşullardaki erkek sigortalı, 60 yaşına geldiği halde prim günleri 3600'den de az ise talebi halinde primleri iade ediliyor.

    DİKKAT: BU PARALAR İADE EDİLMİYOR!

    Sağlık için ödenen primler (GSS) ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar iade edilmiyor. Eski SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağkur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.

        TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

        Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine bağlı olarak hizmet akdine tabi olan 4A (SSK), kendi hesabına ve namına bağlı olan 4B (BAĞ-KUR) ile 1 Ekim 2008 sonrasında memuriyete başlayan 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsündeki vatandaşların toplu ödeme almasına izin verilir. Bu kişilerin herhangi bir nedenle işte ayrılması, iş yerini kapatması ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını yerine getirmesine rağmen emeklilik hakkını elde edememesi halinde SGK'dan prim iadesi yapılır.

        Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamak ya da kendi işini yapmıyor olmak gerekir.

        Emeklilik için gerekli olan hizmet süresi ve yaş şartlarını tamamlaması şarttır. Hizmet süresi erkekler için 25 yıl; kadınlar için 20 yıl olarak belirlenmiştir.

        Sigortalı kişilerin vefat etmesi durumunda toplu ödeme iadesi için hak sahipleri taleplerini iletebilir. Bu aşamada hak sahiplerinin yetim ve dul aylığı almıyor olması gerekir.

        Esas kazancın toplamını aşan prim miktarının da geri ödemesi yapılır. Başka bir ifade ile; prim ödemesi için belirlenen tavan ücretin üzerinde yapılan ödemeler için iade talebi yapılabilir.

        4A (SSK) sigortalılık statüsünde olan kişilerin prim iadesinde 2008 tarihi milat olarak kabul edilir. 2008 tarihinden önce kişiler hem kendi hem de işverenlerinin ödediği primlerin iadesini alabilirler. Ancak 2008 yılından sonra yapılan başvurularda işçi primlerinin iadesi sağlanır.

        4B (BAĞ-KUR) sigortalılık statüsünde olanlara prim iadesi konusunda herhangi bir tarih kısıtlaması yapılmaz. Geriye dönük olarak yapılan hizmet borçlanması ödemeleri ile Genel Sağlık Sigortası primleri geri ödenmez.

        TOPLU ÖDEME İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Toplu ödeme için kişilerin resmi talepte bulunması gerekir. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yapılır. Kişilerin başvuru sırasında yanında dilekçe ve T.C. kimlik kartının olması yeterlidir. Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili birimi başvuruyu inceler ve uygunluğuna dair karar verir. İnceleme dönemi yaklaşık 1 ay kadar sürer.

        DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

        Toplu prim parası iadesi için başvuru yapacak olan vatandaşların bilmeleri gereken en önemli nokta, bu ödemeler için emekliliğin 3 şartından 2'sinin sağlanması gerekiyor.

        Yaş ve gün şartını sağlamış olan ancak prim eksiği bulunan vatandaşlar SGK'dan ödemiş oldukları prim paralarını toplu halde alabiliyorlar. Toplu prim parası alabilmek için sağlanması gereken başlıca diğer koşullar ise şunlar; "SGK'ya bağlı olarak hizmet akdine bağlı 4A veya kendi hesabına ya da ismine bağlı 4B sigortalılık statüsünde çalışmıyor olması, yaş ve hizmet sürelerinin tamamlanmış olması (hizmet süresi kadınlar için 20 yıl, erkekler için de 25 yıl olarak uygulanıyor)"
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sinsi operasyonları akamete uğratacağız
        Haberler SGK SGK toplu para iadesi yapıyor! Sigorta girişiniz varsa nakit para anında hesabınızda! 5300 prim günüyle 49 yaşında...