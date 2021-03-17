Yaş şartı olmadan 10 yılda emekli olabilirsiniz! Bu tarih öncesi sigortanız başladıysa hemen erken emekli olursunuz!

10 yıl çalışana erken emeklilik fırsatı geliyor. Bir çalışanın emekli olabilmesi için, yaş, prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılıyor olması gerekmektedir. 9 Eylül 1999 öncesi sigortası başlayanlar 3 bin 600 prim gününü doldurunca emekli olabiliyor. Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. Peki, 10 yıl çalışana emeklilik hakkı tanılıyor mu? 10 yıl çalışan emekli olabilir mi?
50 yaşında emekli olabilirsiniz
3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.
Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor.
9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor.
Prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne (12.5 yıl) yükseliyor. Yaşın dolması bekleniyor. Emeklilik yaşı da kadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde 58'den 60'a çıkıyor. Kısmi emeklilikte maaş düşük oluyor.
Kaç yaşında emekli olurum?
-08.09.1999 gününden önce işe girenler için ayrı bir emeklilik zamanı,
-08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girenler ayrı bir emeklilik zamanı,
01.05.2008 günü ve sonrasında işe girenler için ise daha başka bir emeklilik zamanı, hesaplaması bulunuyor.
1999'dan bu yana 3 önemli yasa değişikliği hem erkeklerin hem de kadınların emeklilik tarihini şekillendirmiş durumda.
Son yasal düzenlemede yapılan kademelerde Mayıs 2008 sonrası işe giren erkek çalışanın 7.200 günü tamamlaması ve en erken 60 yaşını doldurması gerekiyor. Kademe 65 yaşına kadar gidiyor.