Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 17.03.2021 15:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2021 15:18
    ABONE OL

    Yaş şartı olmadan 10 yılda emekli olabilirsiniz! Bu tarih öncesi sigortanız başladıysa hemen erken emekli olursunuz!

    Çalışma hayatında olan kişiler sıhhat meseleleri yaşamaları vaziyetinde ’dan malulen emekli olabilirler. tarafından sağlanan bu hak kapsamında çalışanların öğrenmeleri gereken şartlar ile SGK’nın malulen emekli eden hastalıklar listesini aktarıyoruz. Malulen emekli olmak için vatandaşların sağlamaları gereken en önemli şartlardan birisi de prim şartı. Malulen emeklilik başvurusu yapacak çalışan ister 4A (SSK) ister 4B () ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olsun sigortalı çalışmaya başlamasının üzerinden 10 yıl geçmesi gerekiyor. Bunun yanında bu 10 yıllık süre içerisinde de en az 1800 gün prim ödemesi yapmış olması lazım.

    takvim.com.tr
    Yaş şartı olmadan 10 yılda emekli olabilirsiniz

    10 yıl çalışana erken emeklilik fırsatı geliyor. Bir çalışanın emekli olabilmesi için, yaş, prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılıyor olması gerekmektedir. 9 Eylül 1999 öncesi sigortası başlayanlar 3 bin 600 prim gününü doldurunca emekli olabiliyor. Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. Peki, 10 yıl çalışana emeklilik hakkı tanılıyor mu? 10 yıl çalışan emekli olabilir mi?

    50 yaşında emekli olabilirsiniz

    3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

    Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor.

    9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor.

    Prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne (12.5 yıl) yükseliyor. Yaşın dolması bekleniyor. Emeklilik yaşı da kadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde 58'den 60'a çıkıyor. Kısmi emeklilikte maaş düşük oluyor.

    Kaç yaşında emekli olurum?

    -08.09.1999 gününden önce işe girenler için ayrı bir emeklilik zamanı,

    -08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girenler ayrı bir emeklilik zamanı,

    01.05.2008 günü ve sonrasında işe girenler için ise daha başka bir emeklilik zamanı, hesaplaması bulunuyor.

    1999'dan bu yana 3 önemli yasa değişikliği hem erkeklerin hem de kadınların emeklilik tarihini şekillendirmiş durumda.

    Son yasal düzenlemede yapılan kademelerde Mayıs 2008 sonrası işe giren erkek çalışanın 7.200 günü tamamlaması ve en erken 60 yaşını doldurması gerekiyor. Kademe 65 yaşına kadar gidiyor.

        2008 sonrasında işe başlayanlar için emeklilik yaşı kaç?

        İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, 7200 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de aşağıdaki yaş şartları belirlenir. Buna göre kademeler ve emeklilik yaşları şöyle;

        1-7200 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60,

        2- 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 61,

        3- 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 62,

        4- 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 63,

        5- 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 64,

        Malulen emeklilikte prim şartı

        Malulen emekli olmak için vatandaşların sağlamaları gereken en önemli şartlardan birisi de prim şartı. Malulen emeklilik başvurusu yapacak çalışan ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olsun sigortalı çalışmaya başlamasının üzerinden 10 yıl geçmesi gerekiyor.

        SGK'nın Malulen Emeklilik Eden Hastalıklar Listesi

        Görme Azlığı – Retina Kanamaları, Baş Ve Boyunun Yumuşak Dokusu, Cilt, Lenfoma, Lösemi, Multipl Myelom, Tükrük Bezleri, Tiroid Bezi, Meme, Sinir Sistemi, Akciğer, Mide, İnce Ve Kalın Barsak, Karaciğer, Safra Kesesi, Safra Yolları, Pankreas, Böbrek, Mesane, Genital Yollar, Prostat, Testis, Penis Kanserleri, Epilepsi – Demans – Beyin Tümörleri – Parkinson Sendromu – Serebral Palsi – Multiple Skleroz – Zeka Gerilikleri (IQ 50 Ve Altı) – Şizofreni – Bipolar Bozukluk, Yardımsız Ayakta Durmayı Engelleyen Denge Bozuklukları İle Birlikte İşitme Kaybı – Anemi – Behçet Hastalığı, Gastrointestinal Kanamalar – Karaciğer Sirozu – Karaciğer Nakli – Kalp Yetmezliği – Kol, Bacak Gibi Organ Kaybı, Kalp Kapak Hastalıkları – Kalp Nakli – Böbrek Nakli – Akciğer Nakli – Tüberküloz – AIDS.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler SGK Yaş şartı olmadan 10 yılda emekli olabilirsiniz! Bu tarih öncesi sigortanız başladıysa hemen erken emekli olursunuz!