SGK TOPLU PARA İADESİ

Çalışma hayatı içerisinde yer alan kadınlar ve erkekler yaşlılıklarında emekli olabilmek için mevzuatta yer alan 3 temel şartı aynı anda yerine getirmek zorundalar. Vatandaşlar öncelikle çalışma başlangıcı, ilk başlangıç tarihi ve bunun gibi birçok koşula bağlı olarak değişen SGK Prim ödemesi şartını sağlamak zorundalar.

SGK prim ödemesinin şartının yanında çalışanların belirli bir çalışma gün şartına da haiz olmaları gerekiyor. Son dönemlerde sık sık konuşulan son şart ise yaş şartı. Yine bazı etmenlere bağlı olarak değişen bu şartın da sağlanması durumunda emeklilik hakkı elde ediliyor.