Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden EYT konusunda son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesi için geçtiğimiz dönemde yaşanan gelişmelerin aksine yeni yasama döneminde bir gelişme beklenmiyor. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? İşte tüm detaylar...
BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?
Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.
SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar.
AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI
Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
EYT SORU ÖNERGESİNE CEVAP GELDİ
Daha önce EYT soru önergelerine cevap gelmemişti. Bakan Selçuk, Gürer 'in bu sorusuna şu şekilde cevap verdi:
5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun yürürlük tarihinden öcne sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları mülga 506 sayılı sosyal sigortalar kanuınu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar sosyal sigortalar kurumu kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti emekli sandığı kanunundaki hükümlere göre belirlenmekte, sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve sosyal güvenlik kurumundna yazılı istekte bulunma koşullarının birlikt eyerine getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu koşulların herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalıya aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, emeklilik sistemlerinde yaş şartı, 8.9.1999 tarihinde 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunda yapılan düzenlemeyle 58 ve 60 olarak belirlenmiş ancak sigortalıların yapılan değişiklikten hemen etkilenmemeleri için kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 5510 sayılı kanunda yaş şartı 58 ve 60 olarak belirlenmekle birlikte, yine kademeli geçiş süreci ön görülerek yaş şartı kademeli olarak 65'e yükseltilmişti.
EYT SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ