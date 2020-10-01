TBMM Genel Kurulu, 65 günlük aranın ardından mesaisine yeniden başladı. Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okundu. Meclis'i 2021 yılı bütçesine kadar yoğun bir gündem bekliyor. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak. Bütçe görüşmelerinin bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonu yerine, daha geniş olan TBMM Tören Salonu'nda yapılması düşünülüyor. Bu anlamda asgari ücret, vergi, prim, EYT, KYK borçları, nafaka, kredi sicil affı, borç yapılandırma yasası hakkında açıklamalar bir biri ardına geliyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BÜTÇE MARATONU
Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2021 yılı bütçe teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.
Bütçe görüşmelerinin bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonu yerine, daha geniş olan TBMM Tören Salonu'nda yapılması düşünülüyor.
BAKAN SELÇUK MÜJDEYİ VERDİ: VERGİ VE SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI!
Basın mensupları ile bir araya gelen ve özel bir toplantı düzenleyen Bakan Selçuk gazetecilerden gelen sorular üzerine vergi borcu ve prim borçları nedeni ile yapılandırma konusuna değinerek 2020 yılının son derece zorlu geçen bir yıl olduğuna işaret ederek "Yeniden yapılandırma, vergisini, primini düzenli ödeyenleri rahatsız ediyor, bunun farkındayız. Ancak salgın nedeni ile kamuoyunda yoğun bir talep baskısı oluştu.
ERTELEME SADECE ERTELEDİ
Mart ayından bu yana alınan onlarca önlemlerden biri de borçların ertelenmesi olmuştu. Bu borçları silinmesi için de Meclis'ten bir kanun geçirilmesi gerekir. Birçok Avrupa ülkesi borçları ertelemek yerine iptal etti, İngiltere'de restoranlarda yenilen yemeklerin paralarının bile yarısını devlet karşılama kararı aldı. Biz ise 6 ay borçları erteleme kararı aldık, ertelemenin sonuna yaklaşırken borcunu ödeyebilen firma sayısı ise hiç iç açıcı değil. Hükümet yetkilileri borçların büyük bir bölümünün ödenemeyeceğini öngörüyordu ancak, 'önce görelim, sonra uygulayalım' mantığıyla hareket edildi.
YAPILANDIRMA KAÇINILMAZ SON
Pandemi etkilerinin yanında, ihracat kapılarının açılmaması, artan döviz kurları nedeniyle nakit akışı bir türlü normalleşemeyen esnaf ertelenen prim ve vergi borçlarının ne olacağını kara kara düşünüyor! Hükümetimiz ise piyasayı yapılandırma düzeltebilir mi?' sorusunu uzun masada tutuyor. Sayın Çalışma Bakanı net bir ifade ile yapılandırma getirilecek demese de son birkaç demecinde sinyallerini verdi. 2020-2022 Ekonomi Programı kapsamında Sayın Berat Albayrak'tan bu yönde bir çalışmanın açıklanmasını bekledik, ancak Sayın Albayrak'ta bu yönde bir açıklama yapmadı. Henüz net olmasa da çok zor geçirilen bu 9 ay dikkate alınarak son yılların en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi yapılacağı öngörülüyor.
EKİM AYI SONUNA KADAR MECLİS'TEN GEÇMESİ BEKLENEN YAPILANDIRMA DÜZENLENMESİNİN SATIR BAŞLIKLARI
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak yapacağı çalışma ile yapılandırma paketi İstihdam Paketi ve Ekonomi Planı çerçevesinde Meclis'e sunulacak.
-Vergi, resim, trafik cezaları, MTV, harç, öğrenim kredileri yapılandırılacak.
-Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan SGK prim, idari para cezaları ve tüm ceza ve primler yapılandırılacak.
-Genç girişimcilere yeni istihdam paketleri üzerinde çalışmalar yapılacak.
-SGK Teşvikleri uzatılacak.
-Vergi indirimleri ve istisnaları uzatılacak.
-Pandemiden dolayı halen açılmayan ve zarar gören sektörler bazında KÇÖ ve Ücretsiz izin süreleri uzatılacak.
-Odalar, borsalar, belediyeler ve tüm resmi dairelere olan aidat borçları ve ecrimsil cezaları kapsama alınacak.
Ekonomiyi canlandıracak, esnafın yüzünü güldürecek ve piyasaları hareketlendirecek yapılandırmayı ekim ayında bekliyoruz.
7 Mart 2002 Tarihinde 4746 sayılı Yasa İle Emlak Vergisi Düzenlemesi
27 Şubat 2003 Tarihinde 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu
22 Kasım 2008 Tarihinde 5811 sayılı Vergi Barışı
13 Şubat 2011 Tarihinde 6111 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
29 Mayıs 2013 Tarihinde 6486 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
10 Eylül 2014 Tarihinde 6552 sayılı İş Kanunu
19 Ağustos 2016 Tarihinde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
27 Mayıs 2017 Tarihinde 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
18 Mayıs 2018 Tarihinde 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
TÜRK ŞİRKETLERİNDEN SERTİFİKA
Düzenlemeyle ayrıca, elektronik sertifika hizmet sağlayıcıların, internet sitesi kimlik doğrulama sertifikası verebilmesi amaçlandı. Buna göre, Google tarafından aranan güvenli site belgesinin verilmesi, globalsign, verisign gibi yabancı şirketler tarafından yapılırken, bu düzenlemeyle BTK tarafından yetkilendirilen, Türk denetleme şirketleri yapabilecek. AK Parti tarafından imzaya açılan teklifte, yeni girişimler ve genç girişimcilere yönelik sağlanan olanaklar ve yeni düzenlemeler şöyle:
TEKNOPARK DIŞINA DA DESTEK
Cumhurbaşkanına teknoloji geliştirme bölge alanı ilanını iptal etme yetkisi verilecek. Bu bölgelerle ilgili başvuruları değerlendiren Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Teknoparklar dışında da yeni bir fikri ve projesi olanların kuluçka merkezi açmasına izin verilecek. Bu bölgelerde, faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanmasından itibaren yeni bir proje sunmamaları ve bilgi ve belgeleri yönetici şirkete iletmemeleri durumunda sözleşmeleri fesih edilecek.
ÖĞRENCİ, EKİPMAN DESTEĞİ
Teknoparklarda yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi ve AR-GE personeli için, iki yıl süreyle bakanlık bütçesine konulacak ödenekle destek verilecek. Aynı ödenekle stajyerlere ödeme yapılacak. Bu bölgelerdeki destekler sadece, altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası için değil, Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak ekipman ve yazılımlar için de geçerli olacak.
VERGİSİZ DÖNEM
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu bölgelerde yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarından vergi alınmamasına ilişkin süre 2023 yerine 2028 sonuna kadar uzatıldı. Elde edilen kazançların bir kısmının, yeni fikirlere destek veren kulukça merkezlerinin kurulmasına katkı sağlaması planlanacak. Teknoparklardaki şirketlerin muafiyetleri arttırıldı. Bu kapsamdaki şirketlerin 2 yıl yerine, 3 yılda bir denetlenmesi sağlanacak.
İMZA SİRKÜLERİ TARİH OLUYOR
- Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan ihalelerde, ihale sürecinde şikâyet ve itirazen şikâyet başvurular, elektronik ortamda yapılabilecek. Entegre devre topoğrafyaları tescilinde e-devlet kapısı üzerinden işlem yapılacak olması nedeniyle imza sirküleri talep edilmeyecek. İmza sirküsü alınmaksızın, sadece sicil tasdiknamesi ile oda, borsa, birlik ile şubelerinin seçimlerine katılabilme imkânı getirilecek.
- Kamu kurum ve kuruluşları, şirketlerden, ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenmeyecek.
- E-imzanın yeni kimlik kartlarına yüklenebilmesine olanak sağlanacak.
- Elektronik belgenin veya verinin mühür sahibi tarafından oluşturulduğunu, belgenin veya verinin kaynağını ve bütünlüğünü garanti eden ve hukuki niteliği olan elektronik mühür, kanun kapsamına alınacak.