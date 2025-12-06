PODCAST CANLI YAYIN

‘Öp elimi’ okuma provasında! Güçlü kadro dikkate çekti

Sinehane yapımcılığında, senaryosunu Onay Durgun'un yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Öp Elimi, okuma provasını gerçekleştirdi. Mahalle kültürünü içten bir üslup ve mizahla birleştirerek izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan film, renkli ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Safa Sarı, İsmail Demirci, Zeynep Çamcı, Gülsim Ali ve Özgür Emre Yıldırım'ın yer alıyor.

Sinehane yapımcılığında, senaryosunu Onay Durgun'un yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Öp Elimi, okuma provasını gerçekleştirdi. Mahalle kültürünü içten bir üslup ve mizahla birleştirerek izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan film, renkli ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Safa Sarı, İsmail Demirci, Zeynep Çamcı, Gülsim Ali ve Özgür Emre Yıldırım'ın yer aldığı "Öp Elimi", abi kardeş ilişkisini hem dramatik hem mizahi bir çerçeveden seyircisine sunmaya hazırlanıyor.
Filmde, Mine Teber ve Osman Alkaş da bilindik aile büyüğü rollerini farklı ve alışılagelmedik biçimde karakterize edecekler.

