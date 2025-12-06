PODCAST CANLI YAYIN

Cidden festival: Dünya sineması yıldızlarıyla boy gösterdiler

Türkiye'nin Uluslararası alanda öne çıkan oyuncuları Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Red Sea Uluslararası Film Festivali'nin açılış gecesinde kırmızı halının en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Cidden festival: Dünya sineması yıldızlarıyla boy gösterdiler

Türkiye'nin Uluslararası alanda öne çıkan oyuncuları Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Red Sea Uluslararası Film Festivali'nin açılış gecesinde kırmızı halının en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. 4 Aralık Perşembe akşamı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başlayan festivalde; Hollywood ve dünya sinemasının yıldızlarıyla aynı kırmızı halıda yürüyen ikili, zarafetleri ve güçlü duruşlarıyla uluslararası basın ve davetlilerin yoğun ilgisini topladı. Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
"Kadın elinin değdiği yerde huzur olur" | Başkan Erdoğan'dan program öncesi stantlara ziyaret
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"