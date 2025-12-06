Cidden festival: Dünya sineması yıldızlarıyla boy gösterdiler

Türkiye'nin Uluslararası alanda öne çıkan oyuncuları Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Red Sea Uluslararası Film Festivali'nin açılış gecesinde kırmızı halının en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. 4 Aralık Perşembe akşamı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başlayan festivalde; Hollywood ve dünya sinemasının yıldızlarıyla aynı kırmızı halıda yürüyen ikili, zarafetleri ve güçlü duruşlarıyla uluslararası basın ve davetlilerin yoğun ilgisini topladı. Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

