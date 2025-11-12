Müzik ziyafeti: Soner Sarıkabadayı Harbiye'de sahne aldı!

Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz günlerde Harbiye'de sahne aldı. Sarıkabadayı, yıllara meydan okuyan hit şarkılarını ve son dönem projelerini özel bir sahne düzeniyle seslendirdi. Sarıkabadayı, dinleyicilere duygusal bir yolculuk yaşattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN