Özcan ve Ercan Deniz miras kavgasıyla gündemde

Bir zamanlar aynı evde büyüyen iki kardeş. Aynı sofrada oturmuş, aynı hayali paylaşmış, aynı soyadını taşımış. Ama işin içine mal, mülk, villa girince o sıcak aile fotoğrafı ne yazık ki bulanıklaşıyor. Bahsettiğimiz isimler: Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz. Birbirini sırtlayan iki kardeşin, sonunda birbirine sırt çevirmesi. Geçtiğimiz ay sonunda, bir mal paylaşımı yapılmış konu kapanmış gibi görünüyor.

Belki belgeler imzalanmıştır ama kalpteki kırıklar hâlâ oradadır. Bir kardeşin diğerine küsmüş bakışı, hiçbir noter evrakıyla silinmez çünkü. Bu hikâye aslında sadece bir ünlü kardeş kavgası değil. Türkiye'nin dört bir yanında, nice ailede yaşanan miras tartışmalarının bir yansıması. Kimi zaman bir tarla, kimi zaman bir apartman dairesi, kimi zaman da bir villa yüzünden…