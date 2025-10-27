PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Ürek’ten korkutan haber: Doktorlar yakınlarını hastaneye çağırdı

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süredir tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaştı. Doktorlar, sanatçının durumunun kritik olması nedeniyle yakınlarını ve sevdiklerini hastaneye çağırdı.

