Fatih Ürek’ten korkutan haber: Doktorlar yakınlarını hastaneye çağırdı

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süredir tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaştı. Doktorlar, sanatçının durumunun kritik olması nedeniyle yakınlarını ve sevdiklerini hastaneye çağırdı. Alişan, Feyyaz Şerifoğlu ve eşi Merve Dinçkol hastaneye koşan isimler arasındaydı.

