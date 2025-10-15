Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...

Tarihler 24 Ağustos 2023'ü gösterdiğinde Yunanistan'ın Laros Adası korkunç bir kazayla sarsıldı. Kayalıklara çarpan Zodyak parçalandı. Kazazedelerin ismi ajanslara düşünce herkes şoka uğradı. Çünkü kazada ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'ydı. Sabancı çifti, hızla Türkiye'ye ulaştırıp tedavi altına alındı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Yüzü parçalanan Vuslat Doğan Sabancı'nın çok sayıda estetik ameliyat geçirdiği vurgulandı. Çift iyileşti ancak evliliklerini toparlayamadı. Ayrılık kararı aldı. İddialara göre Vuslat Doğan Sabancı, kazadan eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tuttu.
ÇABALADIK AMA OLMADI
Vuslat Doğan Sabancı, dün ilk kez konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından Ali Sabancı'yla birlikte çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. "Biz boşandık" deyip şu ifadeleri kullandı: Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik. Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik. Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı.
TAZMİNAT YOK
Vuslat Doğan Sabancı açıklamasında boşanma tazminatıyla ilgili iddialara da yanıt verdi: Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var. Birincisi, birbirmizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz.