Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...

Fotoğraf, (takvim.com.tr)



ÇABALADIK AMA OLMADI

Vuslat Doğan Sabancı, dün ilk kez konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından Ali Sabancı'yla birlikte çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. "Biz boşandık" deyip şu ifadeleri kullandı: Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik. Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik. Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı.