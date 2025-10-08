Afife Tiyatro Ödülleri için görkemli tören

Tiyatro dünyasının en prestijli ödüllerinden "Afife Tiyatro Ödülleri", önceki gece Haliç Kongre Merkezi'nde görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Usta sanatçı Haldun Dormen, gecede basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. "Çok çok mutluyum. Tiyatro oyunlarımız hâlâ izleniyor, biz de hâlâ oynuyoruz, çok mutlu oluyorum" diyen Dormen, enerjisiyle dikkat çekti. Basın mensuplarının, yaşına rağmen hâlâ dinç görünmesini hatırlatması üzerine ise usta isim, "98 yaşındayım, Allah vergisi... Hiçbir şey yapmıyorum. İnsanları seviyorum, işimi seviyorum" sözleriyle tebessüm ettirdi.