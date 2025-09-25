Beyoğlu’ndaki dijital ödül gecesine ünlü akını!

Türkiye'de dijital içerik üreticileri ve dijital medya alanında fark yaratan isimlerin ödüllerine kavuşacağı Beyoğlu'ndaki ödül törenine, ünlü isimler akın etti. Törene ev sahipliği yapan Anıl Tiryaki, misafirlerini görkemli bir şekilde ağırladı. Törende Özge Ulusoy ve Çağla Şıkel sunuculuk yaparken, Sibil Çetinkaya, Güzide Duran, Simge Sütşurup ve Emir can İğrek'in yanı sıra birçok influencer kırmızı halıda boy gösterdi.

Fiziğiyle yıllardır herkese meydan okuyan Özge Ulusoy, haftada dört gün spor yaptığını ve sağlıklı beslenerek sağlığına dikkat ettiğini söyledi.

"Yılın Stil Sahibi Kadını" ödülünü alan Güzide Duran olurken eski manken siyah şık elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Mavi elbisesiyle büyüleyen Çağla Şıkel, "Hayatınızda birisi var mı?" sorusuna, "Hayatımda birisi olabilir, bunları burada konuşmuyorum" dedi.