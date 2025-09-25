PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Beyoğlu’ndaki dijital ödül gecesine ünlü akını!

Dijital içerik üreticileri ve medya alanında fark yaratan isimlerin ödüllendirildiği görkemli törende kırmızı halı şıklığı dikkat çekti. Özge Ulusoy ve Çağla Şıkel’in sunduğu geceye Sibil Çetinkaya, Güzide Duran, Simge Sütşurup ve Emir Can İğrek’in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Eylül 2025
Beyoğlu’ndaki dijital ödül gecesine ünlü akını!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de dijital içerik üreticileri ve dijital medya alanında fark yaratan isimlerin ödüllerine kavuşacağı Beyoğlu'ndaki ödül törenine, ünlü isimler akın etti. Törene ev sahipliği yapan Anıl Tiryaki, misafirlerini görkemli bir şekilde ağırladı. Törende Özge Ulusoy ve Çağla Şıkel sunuculuk yaparken, Sibil Çetinkaya, Güzide Duran, Simge Sütşurup ve Emir can İğrek'in yanı sıra birçok influencer kırmızı halıda boy gösterdi.

Fiziğiyle yıllardır herkese meydan okuyan Özge Ulusoy, haftada dört gün spor yaptığını ve sağlıklı beslenerek sağlığına dikkat ettiğini söyledi.

"Yılın Stil Sahibi Kadını" ödülünü alan Güzide Duran olurken eski manken siyah şık elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Mavi elbisesiyle büyüleyen Çağla Şıkel, "Hayatınızda birisi var mı?" sorusuna, "Hayatımda birisi olabilir, bunları burada konuşmuyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir | Başkan Erdoğan’ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Gözler Beyaz Saray’da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Türk Telekom
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT’liler yararlanabilecek mi?
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye’yi Mısır ve Suriye’ye benzetti
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de üçlü sabotaj İddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’dan BM kürsüsünde Türkiye’ye özel teşekkür: Suriye’nin hikayesi bitmedi
Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Kanarya’ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti
Başkan Erdoğan BM’deki İklim Zirvesi’nde açıkladı: 2053’te hedef sıfır emisyon
ABD basını yazdı: Trump’tan Başkan Erdoğan’ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Rafa’nın şovu 3 puanı getirdi! Kayserispor - Beşiktaş: 0-4 | MAÇ SONUCU
Ballon d’Or’a Türk sponsor! İsviçre’de saat markası kuran Mehmet Korutürk Dembele’ye 400 bin dolarlık saat hediye etti!
CHP’li Mansur Yavaş’tan yolsuzluk itirafı: Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok
Sumud Filosu’na İsrail’den dronlu saldırı! UCM’ye Sumud başvurusu | Sanchez askeri gemi gönderiyor
PKK’da süreci tıkama süreci! Helin Ümit’ten Silah bırakmadık strateji değişti itirafı: Suriye’yi Türkiye’ye yedirmezler deyip tehdit etti