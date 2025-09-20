Bestemsu Özdemir bebeğin sağlığından memnun

Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün yanında bir beyefendi ile Kadıköy'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Elinde evraklar bulunan Özdemir'in aceleci tavırları dikkat çekti. Ağustos ayında eski basketbolcu Ersin Görkem ile Fethiye'de nikah masasına oturan oyuncu, muhabirlerin "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusuna, "Çok güzel, her şey yolunda" yanıtını verdi. Muhabirlerin, "Bebeğinizin sağlığı nasıl?" sorusuna ise Özdemir, "Gayet iyi, her şey yolunda. Teşekkür ederim" diyerek hızlı adımlarla aracına yöneldi.