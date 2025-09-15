Yasemin Özilhan eski soyadına dönüp soluğu Prag’da aldı

Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan'dan boşandı. 14 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede sonlandırdı. Peri masalı bitince eski soyadı olan Ergene'ye döndü. Kendini sosyal medyadaki tanıtımlara verdi. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde ise soluğu Çekya'nın başkenti Prag'da aldı. Prag'ın tarihi sokaklarını turladı. Bir zamanlar milyonlarca TL değerinde çantaları taktığı kolunda bu kez sıradan bir çanta vardı. Dağınık saçları ve salaş tarzıyla birbirinden doğal fotoğraflar çektirdi. "Gezerek boşanmanın stresini atıyor" yorumları yapıldı!

Yasemin Ergene artık pahalı çantalar yerine ucuz bez çantalar takıyor.