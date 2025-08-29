Reha Muhtar duyurdu: "Çocuklarım artık seyahat edemeyecek."

Reha Muhtar ve Deniz Uğur, 2010 yılında yollarını ayırırken karşılıklı bir protokol imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre; ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in 18 yaşına kadar velayetinin babada kalması kararlaştırılmıştı. Aynı zamanda, anne Deniz Uğur'un çocuklarını Muhtar'ın yalısında dilediği zaman görebileceği, hatta iki gün kalabileceği maddesi de protokolde yer bulmuştu. Geçtiğimiz yıl oyuncu Deniz Uğur bu protokole itiraz etmiş ve çocuklarının yanında kalmasını istemişti.

KRİZ GİDEREK BÜYÜYOR

Bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Velayet davası devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Muhtar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu. Muhtar, kararın eski eşi Deniz Uğur'un başvurusu üzerine alındığını vurgularken, "Çocuklarım artık seyahat edemeyecek." diyerek tepkisini dile getirdi.