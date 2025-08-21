Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında sert sözlü hukuk savaşı başladı

Geçtiğimiz gün bir programa katılan Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz , Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın nasıl evlendiklerine dair bilgiler verirken, "Feyza Hanım, Antalya'dan İstanbul'a otobüsle geldi. Özcan, fotoğrafını beğenip dizide figüran yapmayı teklif etti. 10 gün sonra hamile kaldı." dedi.

Ayrıca, Özcan Deniz'in bebeğin kendisinden olduğuna inanmadığı için DNA testi yaptırdığını iddia ederek şunları söyledi: "Özcan Bey, 'Bebeğin benden olup olmadığını öğrenmek istiyorum' diyerek DNA testine götürdü. Çocuk Özcan'ın çıktı."

'ACİL TEDAVİ OL'

Özcan Deniz, Ercan Deniz'in bu sözlerine sert bir şekilde karşılık verdi. Ünlü sanatçı, "Zıvanadan çıkıp çocuğumu ve annesini mi diline doladın? İftiralarınla, hayal gücünle 7 yaşındaki çocuğumun psikolojisini, aile birliğini ve mutluluğunu ateşe mi atıyorsun? Annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun? Çok ciddi şahsiyet sorunun var. Acil tedavi ol." ifadelerini kullandı.

Ercan Deniz (Sosyal medya ekran görüntüsü)

Avukatı üzerinden bir açıklama daha yapan Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'i dava edeceğini belirtti.

Özcan Deniz, 8 Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlendi. Bu evliliğinden Kuzey adında bir oğlu oldu. Çift, 26 Haziran 2019 tarihinde tek celsede boşandı.