Serenay’dan sevgilisi Mert Demir’e tam destek

Son dönemde hem şarkıları hem özel hayatıyla gündem olan Mert Demir, önceki akşam KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Demir'i izleyenler arasında oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya da vardı.



Serenay Sarıkaya ve Mert Demir (Takvim.com.tr)



Konser sonrasında kuliste bir after parti düzenleyen ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını ağırladı. Renkli anların yaşandığı gecede Mert Demir'e eşlik eden Serenay Sarıkaya, sevgilisini öpücüklere boğdu. Çiftin samimi halleri ve uyumu dikkat çekerken, ikilinin gece boyunca birlikte olması "her şey yolunda" mesajı olarak yorumlandı. Mert Demir'in davetlileriyle tek tek ilgilendiği, kuliste keyifli bir atmosferin hakim olduğu öğrenildi.



Gecenin en büyük sürprizlerinden biri ise Mert Demir'in köpeği "Pengo"yu sahneye çıkarmasıyla yaşandı