Özge Ulusoy formuyla ilk günkü gibi

Ünlü model Özge Ulusoy, 4. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali'nde podyuma çıktı. Çıplak ayaklarıyla tuzla kaplı podyumda yürüyen Ulusoy, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Kısa kestirdiği yeni saç modeli ve tarzıyla dikkatleri çeken başarılı manken, tacını belediye başkanının elinden aldı. Özge Ulusoy, değişimi hakkındaki sorulara, "Arada değişiklik yapmayı seviyorum. Kısa saçlar yaz aylarında daha kolay oluyor. Ayrıca sosyal medyada aktif biriyim. İnsanlar sürekli değişim istiyor. Ani bir değişim oldu ama uzun süre gideceğini düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.