Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy arasında üçüncü kişi iddiası patladı!

Yıldız Çağrı Atiksoy’un sosyal medyada Berk Oktay’ı takipten çıkarması ve Oktay’ın yeni projesindeki partneri Gülsim Ali ile yakınlaşma söylentileri, çiftin aralarının bozuk olduğu dedikodularını gün yüzüne çıkardı

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ağustos 2025
Türk televizyonlarının sevilen çiftlerinden Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, magazin gündeminde sıkça konuşulan samimi ve güçlü ilişkileriyle dikkat çekiyordu. Uzun süredir gözlerden uzak yürüttükleri aşklarını 2022 yılında evlilikle taçlandıran çiftin nikahı, yakın dostlar ve aile arasında gerçekleşirken aşkları da göz doldurmuştu. Çift, 2024 yılında kızları Mira Milena'yı kucağına almıştı. Büyük beğeni toplayan çiftin önceki gün erken saatlerde yaşadığı gerilim ise sosyal medyaya yansıdı.

TAKİPTEN ÇIKTI
Oktay'ın kızı ile yaptığı paylaşıma düştüğü not kısa sürede evliliklerinin çalkantıda olduğu iddialarını doğurdu. "Nefesim nereye kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım" şeklinde bir paylaşım yapan Oktay'ın eşi Atiksoy'a gönderme yaptığı düşünüldü. Kısa sürede evliliklerinin sallantıda olduğu haberleri yayılınca yakışıklı oyuncu bu paylaşımı ışık hızında kaldırdı. İddiaları körükleyen bir başka detay ise çiftin birbirini sosyal medyadan takip etmemesi oldu. Aralarında ne geçti bilemeyiz ama bir hayli gerilen ikili birbirini sosyal medya hesaplarından takipten çıktı.

SETTE YAKINLAŞMA!
Yine ayrılık ve tartışma iddiaları manşetlere yerleşmeye başlayınca Berk Oktay eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızı Mira Milena'nın fotoğrafını paylaşarak "Şükür sebebim, ailem" notunu düştüğü bir hikaye paylaştı. İddiaları durdurmak isteyen Oktay eşini yeniden takip alırken, Atiksoy'dan da geç bir geri takip geldi. Bazı iddialara göre ise; Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un gerilme nedeni setteki yakınlaşma... Söylentilere göre; Berk Oktay'ın Harman Yeri projesindeki partneri Gülsim Ali ile Antalya'daki sette yakınlaştığı konuşulanlar arasında yer aldı.

