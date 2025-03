Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile evleneceğini açıkladı! Hayranlarından "İstanbul sizi bekliyor" mesajları yağdı

Futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli Cristiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evlenecek. 40 yaşındaki yıldız futbolcu konu hakkında, "Bir yıl içinde, altı ay içinde veya bir ay içinde olabilir. Bunun gerçekleşeceğinden yüzde 1000 eminim" ifadelerini kullandı.

Bu mesaj sonrası Türkler Ronaldo'nun sosyal medya hesaplarına mesaj yağdırdı. "Evlilik için İstanbul'a gelin", "İstanbul sizi bekliyor", "Come to İstanbul", "İki kıtada tek düğün" gibi yorumlar, on binlerce beğeni aldı. Ronaldo'nun bu mesajları cevap verip vermeyeceği de merek konusu oldu. Öte yandan Ronaldo, birçok kez Türkiye'yi sevdiğini dile getirmişti.