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Özge Gürel hakkında bilinmeyenleri anlattı: "Dönüşümdeyim"

Babasının vefatından sonra değiştiğini söyleyen Özge Gürel, “Büyük bir şey yaşadıktan sonra her şey küçülüyor” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Özge Gürel hakkında bilinmeyenleri anlattı: Dönüşümdeyim

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    Başarılı oyuncu Özge Gürel, bir derginin kapağına konuk oldu ve hakkında bilinmeyenleri anlattı. "Nasıl bir dönemindesin?" sorusuna Gürel " Müthiş bir dönüşüm hissediyorum. Daha duvarlı biriyken bir anda her şey çok esnedi sanki hayatımda ve bu dönüşüme hiç direnmedim" dedi. 3 yıl önce babasının vefatından sonra dönüşümünün başladığını söyleyen Gürel, "Her şeye, 'Gelsin, hallederim' dediğim bir noktadayım. Galiba o kadar büyük bir şey yaşadıktan sonra geri kalan her şey küçülüyor" dedi.

    SERKAN'A HAYRANIM
    Aşkın kendisi için yaşadığı en hesapsız duygu olduğunu söyleyen Gürel, "Özgürlüğüme müthiş düşkünüm. Ama söz konusu Serkan olunca ben de bunu çok net açıklayamıyorum. Çok aşık oldum ve hâlâ çok aşık olmaya devam ediyorum. Dışarıda fırtına olabilir, her şey olabilir... Ama biz beraberiz ve üstesinden geliriz hissi... Bir gün görmesem özlüyorum... Bayılıyorum gözümün önünde Serkan'ın olmasına" dedi.

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