Cihangir'in "uğur"u kaçıyor | Hayranlarının yoğun ilgisine daha fazla dayanamadı: Zekeriyaköy'de ev arayışına başladı

Mal paylaşımında Mahsun Karaca eşine birçok taşınmazını verse de ikilinin severek ayrıldığı da kulağıma geldi. Ve boşanma sonrası görüşmeye devam eden Mahsun Karaca ve Tuğçe Manga, bu ayrılığı da ailelerine hala söylememişler. Nedeni ise; hala birbirlerini çok sevmeleri. Ani karar ile boşanan ikili, ayrılık sonrası pişman olmuşlar. Hatta tekrar evlenmek için gün sayıyorlarmış. Biliyorsunuz boşandığınız an yeniden evlenmek için 300 günü doldurmak zorundasınız. Bu yüzden günün dolmasını bekleyen çift, tekrar nikah tazeleyecekmiş. Boşanma haberi artık gün yüzüne çıktığına göre de ikili, telli duvaklı görkemli bir düğün yapacaklarını da eminim.

İspanyol yıldız Pedro Alonso Türkiye'ye geldi (Takvim Gazetesi) İSPANYOL YILDIZ TÜRKİYE'DE Her defasında İstanbul'a hayranlığını dile getiren İspanyol oyuncu Pedro Alonso, geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmişti. Papel'in marka yüzü olan Pedro Alonso ile marka tanıtım lansmanında tanışma fırsatı da buldum. İyi bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama onun yanı sıra mütevazılıği ve samimiyeti ise takdirimi topladı açıkcası… Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım ve Pedro Alonso ile de ayak üstü konuşma şansı da buldum. İbrahim bey, İspanyol oyuncu için, "Mütevazı ve değerli bir dost" dedi. Bence iş yapmanın ötesinde Türkiye adına güzel bir dost kazandık diyebilirim…

KURUÇEŞME'YE DANIŞ'IN

İstanbul'un en iyi mekanları arasında gösterilen Danış Restoran, uzun süredir Arnavutköy'de hizmet veriyordu. Fakat bazı durumlardan dolayı bu marka mekan Kuruçeşme'ye taşınmak zorunda kaldı. Kuruçeşme Parkı'nın tam karşısında, Boaz Live'ın tam yanında açılan Danış Ethnic Restoran, hem et üzerine hem ocakbaşı olarak en lüks mekanı yarattı diyebilirim. Lahmacun başta olmak üzere, Adana, kanat ve et çeşitleri ile lezzeti tartışılmaz bir mekan olan Danış'a muhakkak uğrayın derim.