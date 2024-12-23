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Cihangir'in "uğur"u kaçıyor | Hayranlarının yoğun ilgisine daha fazla dayanamadı: Zekeriyaköy'de ev arayışına başladı

Hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle Cihangir'deki evinden taşınma kararı alan Uğur Güneş, Zekeriyaköy'de yeni bir ev arayışına başladı. Daha önce Serenay Sarıkaya ve Afra Saraçoğlu gibi ünlüler de benzer nedenlerle evlerini değiştirmek zorunda kalmıştı.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
Cihangir’in uğuru kaçıyor | Hayranlarının yoğun ilgisine daha fazla dayanamadı: Zekeriyaköy’de ev arayışına başladı

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    Oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu Uğur Güneş, TRT'de ekranlara gelen Selahattin Eyyubi karakterine hayat veriyor. Oynadığı karakter ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Uğur Güneş, uzun süredir Cihangir'de oturuyordu. Fakat duyduğuma göre yakışıklı oyuncu bu bölgeyi çok sevse de taşınmaya karar vermiş.

    Uğur Güneş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Uğur Güneş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Çünkü birçok hayranı yakışıklı oyuncunun adresini öğrenmiş ve sabah akşam evinin önüne gelip fotoğraf çektirmek istiyorlarmış. Bu durum artık dayanılmaz bir hal alınca Uğur Güneş, çareyi taşınmakta bulmuş.

    Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Şimdilerde Zekeriyaköy'de emlakçılar ile evleri gezen yakışıklı oyuncu, yakın zamanda evini değiştirecekmiş. Bu arada daha önce oyuncu Serenay Sarıkaya da bir hayranı tarafından evine girerken saldırıya uğramış ve saldırgan yakalanmıştı.

    Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Yine güzel oyuncu Afra Saraçoğlu da hayranları yüzünden evini taşımak zorunda kalmıştı.

    Çift, yeniden evlenmek için 300 günü doldurmak zorunda (Takvim Gazetesi)Çift, yeniden evlenmek için 300 günü doldurmak zorunda (Takvim Gazetesi)

    EVLİLİK "MAHSUN"U
    Yarattığı Mahsun J karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mahsun Karaca, oynadığı rollerle çok sevilmişti. Kısa zamanda replikleri dillerden düşmeyen Mahsun Karaca'nın 6 yıllık eşi Tuğçe Manga'dan sessiz sedasız boşandığını öğrendim. Bir senedir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Mahsun Karaca ve Tuğçe Manga, geçtiğimiz Ekim ayında 6 yıllık evliliklerini noktalamışlar.

    Mal paylaşımında Mahsun Karaca eşine birçok taşınmazını verse de ikilinin severek ayrıldığı da kulağıma geldi. Ve boşanma sonrası görüşmeye devam eden Mahsun Karaca ve Tuğçe Manga, bu ayrılığı da ailelerine hala söylememişler. Nedeni ise; hala birbirlerini çok sevmeleri. Ani karar ile boşanan ikili, ayrılık sonrası pişman olmuşlar. Hatta tekrar evlenmek için gün sayıyorlarmış. Biliyorsunuz boşandığınız an yeniden evlenmek için 300 günü doldurmak zorundasınız. Bu yüzden günün dolmasını bekleyen çift, tekrar nikah tazeleyecekmiş. Boşanma haberi artık gün yüzüne çıktığına göre de ikili, telli duvaklı görkemli bir düğün yapacaklarını da eminim.

    Yeni yıl davetinde bir araya geldiler (Takvim Gazetesi)Yeni yıl davetinde bir araya geldiler (Takvim Gazetesi)

    YENİ YIL DAVETİNDE BULUŞTULAR
    Başarılı girişimci ve mühendis Kaan Şahin ile Prof. Dr. Murat Aksoy'un ortak girişimi olan KYE markası, kozmetik sektöründe sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Gıda takviyesi ve dermo kozmetik alanlarında yenilikçi ürünler sunan marka için yeni yıl daveti düzenlendi. Yeniköy Vaha'da gerçekleşen davete iş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı.

    İspanyol yıldız Pedro Alonso Türkiye'ye geldi (Takvim Gazetesi)İspanyol yıldız Pedro Alonso Türkiye'ye geldi (Takvim Gazetesi)

    İSPANYOL YILDIZ TÜRKİYE'DE
    Her defasında İstanbul'a hayranlığını dile getiren İspanyol oyuncu Pedro Alonso, geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmişti. Papel'in marka yüzü olan Pedro Alonso ile marka tanıtım lansmanında tanışma fırsatı da buldum. İyi bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama onun yanı sıra mütevazılıği ve samimiyeti ise takdirimi topladı açıkcası… Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım ve Pedro Alonso ile de ayak üstü konuşma şansı da buldum. İbrahim bey, İspanyol oyuncu için, "Mütevazı ve değerli bir dost" dedi. Bence iş yapmanın ötesinde Türkiye adına güzel bir dost kazandık diyebilirim…

    Danış Ethnic Restoran, hem et üzerine hem ocakbaşı olarak en lüks mekanı yarattı (Takvim Gazetesi)Danış Ethnic Restoran, hem et üzerine hem ocakbaşı olarak en lüks mekanı yarattı (Takvim Gazetesi)

    KURUÇEŞME'YE DANIŞ'IN
    İstanbul'un en iyi mekanları arasında gösterilen Danış Restoran, uzun süredir Arnavutköy'de hizmet veriyordu. Fakat bazı durumlardan dolayı bu marka mekan Kuruçeşme'ye taşınmak zorunda kaldı. Kuruçeşme Parkı'nın tam karşısında, Boaz Live'ın tam yanında açılan Danış Ethnic Restoran, hem et üzerine hem ocakbaşı olarak en lüks mekanı yarattı diyebilirim. Lahmacun başta olmak üzere, Adana, kanat ve et çeşitleri ile lezzeti tartışılmaz bir mekan olan Danış'a muhakkak uğrayın derim.

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