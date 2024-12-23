Cihangir'in "uğur"u kaçıyor | Hayranlarının yoğun ilgisine daha fazla dayanamadı: Zekeriyaköy'de ev arayışına başladı

Çift, yeniden evlenmek için 300 günü doldurmak zorunda (Takvim Gazetesi)

EVLİLİK "MAHSUN"U

Yarattığı Mahsun J karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mahsun Karaca, oynadığı rollerle çok sevilmişti. Kısa zamanda replikleri dillerden düşmeyen Mahsun Karaca'nın 6 yıllık eşi Tuğçe Manga'dan sessiz sedasız boşandığını öğrendim. Bir senedir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Mahsun Karaca ve Tuğçe Manga, geçtiğimiz Ekim ayında 6 yıllık evliliklerini noktalamışlar.

Mal paylaşımında Mahsun Karaca eşine birçok taşınmazını verse de ikilinin severek ayrıldığı da kulağıma geldi. Ve boşanma sonrası görüşmeye devam eden Mahsun Karaca ve Tuğçe Manga, bu ayrılığı da ailelerine hala söylememişler. Nedeni ise; hala birbirlerini çok sevmeleri. Ani karar ile boşanan ikili, ayrılık sonrası pişman olmuşlar. Hatta tekrar evlenmek için gün sayıyorlarmış. Biliyorsunuz boşandığınız an yeniden evlenmek için 300 günü doldurmak zorundasınız. Bu yüzden günün dolmasını bekleyen çift, tekrar nikah tazeleyecekmiş. Boşanma haberi artık gün yüzüne çıktığına göre de ikili, telli duvaklı görkemli bir düğün yapacaklarını da eminim.