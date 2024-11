Serenay Sarıkaya, her yıl New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Gazetecilerin "Gala gecesinde siz ve kıyafetleriniz çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu geçiştirdi. Popçu sevgilisi Mert Demir'le ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: Her şey gayet güzel ve yolunda.

