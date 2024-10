Türkiye’nin en zengin 10 ünlü kadını belli oldu!

1) SEDA SAYAN

Listenin ilk sırasında yer alan Seda Sayan, çok uzun yıllardır astronomik ücretlerle ekranda program yapıyor. Kazancını gayrimenkule yatıran Seda Sayan, son olarak Etiler'de bir mekanı satın aldı. Seda Sayan'ın, ailesini; akrabalarını ikamet ettirdiği çeşitli semtlerde evleri olduğu gibi, İstanbul'un Zincirlikuyu ve Etiler semtlerinde ünlü rezidanslarda daireleri, Amerika Miami'de evi var.

2)SİBEL CAN

Sibel Can, adeta ergenlik günlerinden beri sahnelerde. Oryantal olarak başladığı çalışma hayatında, assolist olarak sahneye çıkmayı başarmış biri. Hiç ara vermeden, sahneye çıkan ve sahneden astronomik ücretler kazanan Sibel Can, aynı zamanda dizi ve TV programlarına da imza attı. O da gayrimenkul zengini bir ünlü. Beykoz'daki çok lüks bir sitedeki malikanesinde ikamet eden Sibel Can'ın Nakkaştepe'de İstanbul Boğazı manzaralı villası, araçları, Amerika'da evleri, çocuklarının oturduğu evler ve yatırım amaçlı aldığı gayrimenkulleri var. Sibel Can, Amerika'da Miami'de ev alan ilk ünlü kişi...

3)SEZEN AKSU

Türkiye'de yalıda oturan sadece 3 ünlü isim var: Sezen Aksu & Ebru Gündeş ve Gülşen Bubikoğlu. Gündeş ve Bubikoğlu'nun yalıları eşlerinden ama Sezen Aksu'nun yalısı tamamen kendi kazancından. Hayatımıza dokunan yüzlerce şarkının yaratıcısı ve yorumcu olan Sezen Aksu, sahne ve şarkılarından elde ettiği gelirini gayrimenkule yatıran, akıllı yatırımlar yapan ünlülerden de biri. Ses kayıt stüdyosu, araçları, gayrimenkulleri ve yalısı ile Sezen Aksu, listenin 3. sırasında...

4)EMEL SAYIN

Şüphesiz Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri Emel Sayın. Usta yorumcu yıllar içinde onlarca film ve TV dizileri çevirse de, asıl mal varlığını sahneden elde etti. Emel Sayın'ın pek çok kişinin bilmediği; Marmaris'te bir oteli var. İstanbul'un orman bölgesi olan Demirciköy'de malikanede oturan Emel Sayın da kazancını gayrimenkul ve ticarete yatırdığı için, hatırı sayılır bir servetin sahibi.

5)AŞKIN NUR YENGİ

Listede pek çok kişinin şaşıracağı bir isim Aşkın Nur Yengi ama usta yorumcu sahneden kazandığını gayrimenkule yatıran, üstelik de "cimri" demeyelim de "tutumlu" diyebileceğimiz bir karaktere sahip. Böyle olunca da gelsin yatırımlar... Aşkın Nur Yengi, son olarak İstanbul Beykoz'daki çok ünlü bir sitede; içinde pek çok dükkan bulunan bir pasaj satın almış.

